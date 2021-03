The King of Fighters XV : Double-dose de combattants avec l'arrivée d'Andy Bogard et Yuri Sakazaki

Menée tambour battant depuis l'apparition express des premiers combattants en décembre dernier, la campagne de communication précédant l'arrivée de The King of Fighters XV continue de fracasser quelques bouches à chacune de ses présentations. Aujourd'hui, une double-présentation nous fait l'effet d'une glace chocolat-pistache.

Nous découvrons aujourd'hui que la jeune Yuri Sakazaki aura elle aussi réussit son casting, comme en témoigne cette première bande-annonce rythmée qui nous rappelle à quel point l'agile combattante mets les pieds où elle veut, et souvent dans la... bref, vous avez compris. La soeurette de l'iconique Ryo, aperçue pour la première fois dans Art of Fighting (désolé pour le coup de veux) distribuera donc mandales et uppercuts de rigueur.

Mai à partir

SNK semble décidé à mettre ses fratries à l'honneur, puisque le père Bogard (non, pas Terry, l'autre) annonce lui aussi sa présence, cheveux au vent. La bande-annonce le concernant laisse entrevoir un différend avec la délicieuse Mai Shiranui qu'il faudra régler... Après la romance de The King of FIghters XIV, Andy sera-t-il pendu ou marié dans l'année ? Quel suspens les enfants.

En attendant de découvrir quelques seront les prochains pugilistes à le rejoindre, rappelons que The King of Fighters XV nous a été promis pour 2021, sans plus précisions.