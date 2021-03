Dragon Ball Z Kakarot aurait fuité sur Switch et Xbox Series X|S, la preuve en vidéo

Même s'il a été très bien reçu par le public, Dragon Ball Z Kakarot n'est jusqu'à présent sorti que sur PS4, Xbox One et PC. Cela veut dire qu'un certain nombre de joueurs potentiels n'ont pas encore eu la possibilité de jouer à l'Action-RPG de Bandai Namco Entertainment. Mais à en croire une fuite, l'éditeur nippon va remédier bientôt à ce problème. Au moins en partie.

La bourde du jour, dénichée par le compte Twitter Nintenleaks, est l'oeuvre de Bandai Namco Entertainment Latino America. Sur son compte Instagram officiel, la branche latino américaine de l'éditeur japonais a en effet publié une bande-annonce du prochain DLC de Dragon Ball Z Kakarot (consacrée à l'histoire de Mirai Trunks). Jusque là, rien d'anormal.

Ce qui attire l'attention, c'est que cette vidéo est entourée d'un habillage listant les plates-formes sur lesquelles est disponible le jeu. Et en plus des plates-formes sur lesquelles DBZK est déjà disponible depuis l'année dernière se trouvent également la Nintendo Switch et les Xbox Series X|S. Bandai Namco Entertainment n'a pour l'instant pas confirmé la sortie de Dragon Ball Z Kakarot sur ces plates-formes supplémentaires. Cette situation pousse cependant à croire qu'elle est bel et bien prévue.

Clarification attendue

Bien évidemment, il peut également être question d'une erreur de la part des responsables du montage de la vidéo. Il semble cependant plus probable que la vidéo a été mise en ligne plus tôt que ce que prévoyait BNE. À l'heure où sont écrites ces lignes, la vidéo est toujours disponible sur Instagram. La vidéo en question est disponible ci-dessus et une capture d'écran se trouve quant à elle dans notre galerie ci-dessous.

Si Dragon Ball Z Kakarot est bien annoncé sur Switch et Xbox Series X|S, plusieurs se posent. Qu'impliquent ces versions d'un point de vue technique ? Quid de leur contenu ? Les possesseurs de la version Xbox One bénéficieront-ils du Smart Delivery ? Et pourquoi une version PS5 n'est-elle pas proposée ? Reste désormais à attendre une déclaration de Bandai Namco Entertainment à propos de cette affaire.

