PS5 : La technologie anti-triche de Denuvo désormais disponible pour les développeurs

Dès qu'il est question de Denuvo, il est aisé de penser à la technologie anti-piratage employée par de nombreux jeux, et aux polémiques que l'utilisation de cette technologie génère fréquemment. Mais Denuvo a plus d'un tour dans son sac et les développeurs et éditeurs de jeux PS5 pourront prochainement utiliser un de ses tours pour lutter contre certaines mauvaises pratiques de joueurs.

Denuvo et sa maison-mère Irdeto (société hollandaise spécialisée dans la sécurité des plates-formes numériques) viennent d'annoncer avoir rejoint le programme PlayStation 5 Tools and Middleware de Sony. Cette arrivée implique que les outils anti-triche de Denuvo peuvent désormais être utilisés et intégrés aux jeux PS5 par les éditeurs et développeurs qui le souhaitent.

D'après Denuvo, cette technologie Anti-Cheat "incorpore des technologies perfectionnées destinées à sécuriser à la fois le jeu en ligne ainsi que les récompenses liées à la progression hors-ligne." Denuvo ajoute qu'Anti-Cheat "protège les données et la logique in-game sensibles de manière à empêcher les tricheurs de changer des variables sensibles."

Les différents outils développés par Denuvo, comme ceux proposés en matière de protection contre le piratage des jeux PC, étant parfois critiqués pour l'impact négatif que leur utilisation peut avoir sur les performances des jeux (en matière de framerate par exemple), Denuvo tient à préciser que sa technologie Anti-Cheat "n'a pas d'impact négatif sur les performances in-game et sa méthodologie non-intrusive assure que le processus de travail des développeurs n'est jamais impacté."

Les affaires sont les affaires

Pour séduire les créateurs de jeux, Denuvo insiste sur le fait que la triche peut décourager les joueurs et les faire arrêter de jouer à un titre, une situation particulièrement dommageable à une époque où les dépenses répétées sur le long terme effectuées sur un même jeu sont un enjeu majeur pour les éditeurs (grâce aux publicités in-game, microtransactions, DLC, etc.). Selon Reinhard Blaukovitsch, le directeur général de Denuvo, sa technologie Anti-Cheat protège la monétisation des jeux :

La triche gâche les jeux vidéo pour les joueurs honnêtes. Cela peut mener à un plus faible taux d'engagement, un trafic in-game réduit et des revenus diminués pour les éditeurs. Nous sommes très fiers d'être capables d'aider les développeurs les plus talentueux à proposer aux joueurs des expériences riches sur PlayStation 5. Reste maintenant à voir le niveau d'adoption dont bénéficiera Anti-Cheat auprès des développeurs de jeux PS5 et à constater si l'utilisation de cette technologie n'impacte pas les performances des jeux concernés comme l'affirme Denuvo.

