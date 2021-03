Resident Evil Village annonce sa taille sur PS5, Xbox Series, et ses dates de pré-téléchargement

Resident Evil Village a beau tout faire pour tenter de se détacher du chiffre romain qui l'accompagne discrètement, les chiffres semblent pourtant lui coller à la peau, même en lambeaux. Après avoir levé le voile sur la taille de la très appréciée Lady Dimitrescu, voici l'heure de mesurer le huitième opus de la série. Quel suspens.

Le huitième épisode plus ou moins numéroté de l'horrifique série Biohazard semble gérer différemment les consoles current-gen. En effet, la version PlayStation 5 devrait ainsi peser 27,3 Go lors de son lancement, sans patch day one, et en l'absence du mode Re Verse, téléchargeable à part.

En revanche, Resident Evil Village semble plus volumineux sur Xbox, puisqu'un rapide calcul soustrayant les 15 Go du mode multijoueur à la campagne principale nous donne un fichier qui avoisinerait les 35 Go, soit près de 30% de hausse sur la console de Microsoft. En voilà un beau bébé. Les plus habiles matheux l'auront déjà deviné : les deux parties combinées Village et Re Verse y dépasseront donc les 50 Go.

Précisons que si le jeu reste prévu pour semer la terreur à partir du 7 mai prochain, les acheteurs impatients ayant précommandé la bête pourront pré-télécharger Resident Evil Village dès le 5 du même mois, histoire d'être fin prêts.