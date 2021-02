Resident Evil Village : Surpris par la popularité de Lady Dimitrescu, Capcom révèle sa taille

Sans le prévoir, Capcom a créé un phénomène. En effet, une bonne partie des discussions à propos de Resident Evil Village tournent depuis plusieurs semaines autour du personnage de l'immense Lady Dimitrescu, une des antagonistes du jeu. L'éditeur japonais cherche désormais à prendre la balle au rebond.

Cosplay, fan art, messages sur les réseaux sociaux, Lady Dimitrescu est partout. Capcom en a bien conscience et a décidé de se mettre à communiquer spécifiquement à son sujet. En effet, l'éditeur d'Osaka a publié hier soir un tweet dans lequel il affirme que "l'amour des joueurs pour Lady Dimitrescu est reçu cinq sur cinq."

Afin de donner un peu de biscuit aux personnes captivées par la taille, le style et le charisme de celle qui va donner du fil à retordre à Ethan Winters dans Resident Evil Village, Capcom a accompagné son tweet d'une déclaration de Tomonori Takano, le directeur de la création du jeu, dans lequel ce dernier fait une révélation à propos de Lady Dimitrescu :

Lady Dimitrescu et ses filles ont reçu beaucoup d'attention, bien plus que ce à quoi nous nous attendions. [...]



Lady Dimitrescu a en particulier fait beaucoup de bruit aussi bien au Japon qu'à l'étranger, ce qui nous a empli de joie au sein de l'équipe de développement. J'ai entendu dire que sa taille intéresse les gens.



Si vous comptez son chapeau et ses talons hauts, elle mesure 2m90.



Ces personnages envoûtants et vampiriques poursuivent Ethan sans relâche et j'ai hâte que vous puissiez les rencontrer directement lorsque vous entrerez dans le Château Dimitrescu en mai prochain.

La WNBA sur le coup

Capcom a donc ressenti le besoin de clarifier la tailler de Lady Dimitrescu et c'est ce qu'il a fait. Il est donc possible de souhaiter bon courage aux cosplayeuses qui vont tenter de s'approcher d'une telle envergure à l'aide d'artifices divers et variés.

Pour rappel, Resident Evil Village est prévu pour le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.

