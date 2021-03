Tales of Arise : Une nouvelle bande-annonce et plein de promesses pour le printemps

Débutée au mitan des années 1990, la série Tales of chère aux rôlistes inspirés par la japanimation espérait comme tant d'autres fêter en grande pompe son quart de siècle avec l'épisode Arise, un temps promis pour 2020. Malgré un silence que l'éditeur devrait rompre cette année, la tenue du Tales of Festival 2020 aura permis de revoir son joli minois.

Ne vous y trompez pas : malgré son titre inchangé et désormais anachronique, c'est bien ce weekend que s'est donc tenu l'événement dédié à la série. Et si Bandai Namco avait invité un casting pléthoriques de seiyū tirés des opus Symphonia, Berseria, Vesperia, Zestiria ou même Abyss, c'est évidemment Tales of Arise qui aura évidemment été au centre de toutes les attentions.

Les vents souffle sur les plaines

Conformément aux promesses du producteur Yusuke Tomizawa, le J-RPG désormais attendu pour "plus tard" a repointé le bout de son nez, à la faveur d'une nouvelle bande-annonce explicitant certains éléments de ce nouvel univers bicéphale, dans lequel deux planètes aux évolutions bien différentes illustrent la propension du genre humain à exploiter son prochain.

Ce nouvel extrait de Tales of Arise nous confirme que la planète Dhana voit ses habitants réduits en esclavage, après sa chute intervenue brutalement il y a de cela 300 ans. Notre duo paritaire de héros aura ainsi à coeur de libérer ce peuple de ses geôliers, et goûter au doux parfum de la liberté.

Que les plus impatients se rassurent : Bandai Namco promet d'ores et déjà de nouvelles (et l'on espère plus amples) informations sur Tales of Arise au printemps prochain. Avec une date de sortie ? On espère. Officiellement, le jeu reste annoncé sur PC, PS4 et Xbox One. Bah tiens.