V1 Interactive : Le studio du co-créateur de Halo ferme ses portes

Disintegration est sorti en juin 2020. Quelques mois plus tard, il arrêtait ses serveurs multijoueur. Le faible engouement aura été fatal à son studio, qui n'aura pas eu l'opportunité de se plonger dans un nouveau projet.

Moins d'un an après la sortie de son premier et unique jeu, V1 interactive s'apprête à fermer. Le studio fondé en 2016, qui a bénéficié de l'appui du label "indé" de Take-Two Interactive, Private Division, n'a absolument pas soulevé les foules avec Disintegration, paru sur PS4, Xbox One et PC il y a moins d'un an. L'échec se paie cash.

C'est par le biais du compte Twitter que la triste nouvelle est tombée :

We are sad to inform you that V1 Interactive is officially closing.

We want to thank all the talented people at V1, both past and present, who helped make the last 5 years wonderful.

And a heartfelt thanks to the amazing community that supported us. pic.twitter.com/XX6Sxtc32o - V1 Interactive (@V1Interactive) March 8, 2021

Nous sommes tristes de vous informer que V1 Interactive ferme officiellement. Nous voulons remercier toutes les personnes talentueuses de V1, passées et présentes, qui ont contribué à rendre les cinq dernières années merveilleuses. Et un grand merci à la formidable communauté qui nous a soutenus.

Le fondateur et président de la société basée à Seattle, Marcus Lehto, créateur du héros iconique de Halo qui a fêté ses 52 ans il y a quelques jours, s'est lui aussi exprimé sur le réseau social à l'oiseau bleu.

At V1, our priority has been to the wellbeing of our employees.



We've been transparent with them about the state of things for months and are making this decision now so they still have ample time to search for new jobs while being supported by our studio. https://t.co/XJbWDxazto - Marcus Lehto (@game_fabricator) March 8, 2021

Chez V1, notre priorité a été le bien-être de nos collaborateurs. Nous avons été transparents avec eux sur l'état des choses pendant des mois et prenons cette décision maintenant afin qu'ils aient encore amplement de temps pour rechercher de nouveaux emplois tout en étant soutenus par notre studio.

On souhaite évidemment à toutes les personnes ayant perdu leur emploi de rebondir rapidement.