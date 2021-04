Les gamers, bientôt le profil le plus prisé des recruteurs ?

Les chiffres l'attestent : le jeu vidéo occupe désormais une place toujours plus importante dans notre quotidien, et si de nombreuses écoles spécialisées forment aux nombreux métiers de l'industrie, la simple pratique est en passe de faire des gamers et des gameuses les profils les plus recherchés par les entreprises !

En effet, une nouvelle étude réalisée par l'institut Ipsos pour OMEN révèle que bien loin des clichés, les joueurs et les joueuses avertis profitent de leur temps libre pour apprendre, se perfectionner, et développer de nouvelles compétences sous un même leitmotive : "Progresser en jouant". En effet, au-delà d'incarner un lieu de rendez-vous privilégié (et à l'abri de toute contamination), le jeu vidéo permet désormais de développer un nombre incroyable de compétences !

Des compétences multiples !

En effet, 75 % des sondés pensent que les jeux améliorent la capacité à penser de manière stratégique et plus de la moitié des personnes interrogées ont même déclaré que les jeux vidéo avaient amélioré leur créativité !

En abolissant toujours plus les frontières et en rapprochant au sein d'un même espace les profils les plus variés, le jeu vidéo permet de constituer en deux clics des équipes internationales et polyglottes. Rien de plus efficace pour pratiquer régulièrement une langue étrangère, mais aussi développer l'esprit d'équipe, et pourquoi pas son leadership : 40 % des gamers affirment que les jeux vidéo incitent à travailler en équipe. Autant de compétences qui feront sans doute des gamers les modèles de demain dans le monde si compétitif de l'entreprise.

Encore mieux : la majorité des joueurs et joueuses interrogés se déclarent parés à toute éventualité, et affirment même que la pratique régulière de leur loisir favori leur permet de résoudre plus facilement les problèmes qui se posent à eux. Non content de manier virtuellement les armes les plus surprenantes, gamers et gameuses se veulent les mieux armés pour tirer leur épingle du jeu auprès des recruteurs les plus exigeants.

Top 1 dans la vraie vie aussi

A l'heure où l'évolution du marché du travail nécessite de faire face à des défis sans cesse renouvelés, seuls celles et ceux qui font preuve de la plus grande adaptabilité peuvent espérer se démarquer, et devenir, même en dehors du jeu, le "Top 1" des professionnels. Ainsi, gamers et gameuses peuvent à terme devenir des modèles de réussite, des exemples inspirants pour de nombreux chasseurs de tête, avec de nombreuses cordes à leur arc. Les aficionados du battle royale, MOBA et autres FPS font ainsi forcément de l'oeil aux recruteurs : seulement 39 % des personnes qui ne jouent pas se sentent confiants face aux défis inattendus, quand 56 % se déclarent parés à toute éventualité.

De là à affirmer que les joueurs et joueuses d'aujourd'hui s'avèrent capables de repousser les limites de l'Humanité, il n'y a qu'un pas, que l'on franchira évidemment en ligne, non sans imaginer tout ce que le jeu vidéo pourra bientôt apporter à tous les profanes qui pourraient, avec un peu d'imagination, devenir à leur tour des êtres accomplis, prêts à affronter les innombrables défis du monde de demain !

Gamers et gameuses deviennent ainsi des modèles de réussite.

