Ventes, chiffres d'affaire, tendances : Les chiffres du jeu vidéo en France en 2020

L'étude de marché du jeu vidéo du SELL de 2020 montre, sans surprise, la poursuite de nombreuses tendances de l'industrie et des conséquences des deux confinements liés à la pandémie du COVID-19.

Comment l'industrie du jeu-vidéo a-t-elle évolué en 2020 ? L'association des éditeurs, le SELL, a dévoilé son étude annuelle ce matin. Premier constat : contrairement à ce que l'on aurait pu penser, le nombre de joueurs en France n'a pas augmenté cette année, mais a reculé de 4%.

Par contre, la moyenne de la longueur des sessions de jeu par semaine a fortement augmenté, ce qui peut être évidemment dû aux confinements, avec 9 heures de jeu par semaine en moyenne.

Sur quelles plateformes les joueurs ont été le plus présents ? Ici, pas de surprise : la tendance des années précédentes se poursuit avec une explosion des plateformes mobiles et ce toutes générations confondues, un recul du PC et une évolution progressive des consoles. En effet, en 2020, 18 millions de français ont joué sur smartphone, et il constitue environ 10% du temps passé dessus. D'un autre côté, la VR a marqué un recul malgré le développement du gaming chez soi.

Les joueurs ont aussi dépensé plus d'argent dans les jeux et le marché physique a bien résisté malgré la fermeture des magasins et autres inconvénients liés à l'épidémie, en plus de la montée toujours plus importante de la part des transactions digitales.

Le jeu vidéo, une activité de choix pendant le confinement

Sans surprise, les français ont beaucoup joué aux jeux vidéo pendant le confinement, et ce pour diverses raisons. Selon le SELL, l'activité a principalement permis aux joueurs de se détendre, mais aussi de créer du lien en famille, pour les enfants confinés avec leurs parents au moment de la fermeture des écoles, par exemple.

Le téléchargement des applications sociales sur mobile a aussi fortement augmenté, en particulier auprès de la génération des jeunes (ou comme on l'appelle communément, la "Gen Z") avec l'explosion impossible à manquer de Tik Tok, mais aussi une importante évolution du nombre de téléchargements de la plateforme sociale Discord et de la plateforme de streaming N°1, Twitch.

Autre élément à noter dans cette étude : pour la première fois, la part des joueuses est supérieure à celle des joueurs français avec 51% de femmes contre 49% d'hommes. Selon les représentants du SELL, cette évolution s'explique par l'évolution du gaming sur smartphone, où 55% des joueurs sont des femmes. Une tendance qui s'inverse sur console.

Enfin, le marché du jeu vidéo continue encore et toujours sa croissance. En 2020, sa valeur a augmenté de 11,3% par rapport à l'année dernière, ce qui se traduit par plus de 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une année record pour un écosystème dominé par les consoles (51%) devant le mobile (16%) et le PC (9%). On apprend que 2,3 millions de consoles, 27,5 millions de jeux complets et 7 millions d'accessoires se sont écoulés.

Quelles tendances sont attendues pour les années 2021 et 2022 ? Selon le SELL, une augmentation du nombre de joueurs en France sera certainement provoquée par l'arrivé de la next-gen des consoles, la PS5 et la Xbox Series X, qui sont encore en rupture de stock pour le moment et qui arriveront donc progressivement dans les logements au fil de ces deux années.