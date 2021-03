TEST du Razer Huntsman V2 Analog : Un clavier oui, mais presque une manette

Dans la recherche de l'innovation, Razer nous a proposé en test un de ces nouveaux Huntsman V2 Analog qui a pour ambition comme son nom l'indique de proposer un clavier "simulant" le joystick d'une manette via ses interrupteurs. Toute une histoire, le résultat est-il vraiment à la hauteur ?

Comme toujours chez Razer une attention toute particulière est apportée au design, d'autant qu'ici il s'agit une fois de plus d'un produit haut de gamme du constructeur avec un prix de 269 euros (oui tout de même). Pour ce tarif on peut s'attendre à ce qui se fait de mieux et à un minimum de classe et d'élégance sur notre bureau. Pour bien faire le design est quasiment repris à l'identique sur le Huntsman Elite, un autre modèle de clavier haut de gamme de chez Razer. On se retrouve donc avec un châssis en plastique type polymère et une plaque d'aluminium en guise de support de touches. L'ensemble semble extrêmement robuste et offre un design classique mais élégant comme attendu. Dès l'ouverture du carton, on sait que l'on a en face de nous un produit qui se veut qualitatif.

Le haut de gamme sous les doigts

Comme souvent sur ce type de produit on a droit à des touches PBT à double injection (polytéréphtalate de butylène qui est un plastique plus cher et résistant que le simple ABS). Cela permet d'avoir des touches qui résistent mieux au temps et au passage répété des doigts, avec une résistance à l'abrasion toute particulière. Toujours dans le design on retrouve une compatibilité RGB et comme souvent une nouvelle fois, l'éclairage est malheureusement un peu faiblard. Quand on a l'habitude d'utiliser un Corsair par exemple, on est surpris de la faible luminosité émise par les claviers Razer. Dans l'obscurité c'est beaucoup moins facile de s'y retrouver et c'est dommage pour le prix.

Le charme de l'analogique

Mais venons-en à ce qui fait le charme tout particulier de ce clavier : ses interrupteurs Opto-mécaniques analogiques. Simplement, à la différence d'une activation plus classique, sur un interrupteur de ce type quand la touche est pressée par le doigt, le clavier est capable de reconnaitre la hauteur précise de la touche. Ce qui fait que si vous appuyez légèrement dans un jeu comme Tomb Raider par exemple, votre personnage avancera plus lentement comme avec une manette et l'utilisation d'un joystick. Cela permet aussi d'apporter deux fonctions à une même touche, ce qui peut être très utile dans un MOBA ou un MMORPG pour ceux qui ont besoin d'avoir énormément de possibilités.

Une bonne personnalisation

La personnalisation peut être poussée à l'extrême via le logiciel Synapse avec un réglage complet de la sensibilité des options analogiques. Il est même possible de modifier la hauteur du point de relâche de l'interrupteur ce qui en fait un clavier extrêmement polyvalent en plus d'être très facile d'accès. Notons toutefois que tous les jeux ne sont pas compatibles et qu'ils ne permettront pas l'usage à la fois d'une souris et des fonctions analogiques, et dans ce cas il serait nécessaire d'utiliser le clavier dans sa fonction classique.

Le point d'activation par défaut est réglé à 1,5 mm, avec une bonne résistance et un très bon retour. Seul point noir au tableau c'est le côté un peu bruyant de la chose, qui en fait un clavier à réserver avant tout à un usage strictement gaming et qui n'a pas vraiment sa place dans un bureau type open-space.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN EXCELLENT CLAVIER ET UNE FACON HYBRIDE DE JOUER Le Razer Huntsman V2 Analog est donc une manière hybride de jouer sur PC, en étant pas tout à fait sur l'usage d'une manette et pas complétement sur un clavier classique (pour ses fonctions analogiques). Ce faisant il s'agit d'un très bon produit, dommage que certains jeux ne supportent pas ce type de configuration et force à utiliser le clavier sans son côté analogique. Un prix très élevé mais une qualité au rendez-vous. Le prix s'oublie, la qualité reste ?

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Le design

La qualité globale du produit

Sa très grande customisation

Le côté analogique qui fonctionne bien Un prix élevé

Pas toujours possible de jouer en analogique