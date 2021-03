Dragon Ball : FighterZ, Kakarot et Xenoverse 2 annoncent et datent leur futurs DLC

Il y a quelques heures s'est tenu le stream dédié aux jeux de la licence Dragon Ball. L'événement Dragon Ball Games Battle Hour de Bandai Namco a, comme il se doit, donné un aperçu de l'avenir tout proche de trois titres increvables.

En premier lieu, sachez que Gogeta SSJ4 arrivera dans Dragon Ball FighterZ officiellement le vendredi 12 mars pour 4,99 euros. Les détenteurs du FighterZ Pass 3 (19,99 euros)bénéficieront d'un accès anticipé à partir du mercredi 10 mars. Autant dire que c'est demain que le dernier combattant de cette saison pourra être entre vos mains.

Go d'effroi, mon Mirai !

Pour les fans les plus mordus, le prochain DLC scénarisé de Dragon Ball Z Kakarot aura une saveur particulière. Intitulé Trunks : The Warrior of Hope et prévu pour cet été sur PC, PS4 et Xbox One, il nous emmènera dans le futur du fils de Vegeta, oui oui, celui où C-17 et C-18 ont tout dévasté et où Son Gohan est son maître. Et le mode Dragon Ball Card Warriors réceptionnera de nouvelles cartes dès ce mardi 9 mars.

Pour terminer, Dragon Ball Xenoverse 2 verra son Legendary Pack 1, avec l'ami Paikuhan, disponible le 18 mars, deux jours après une mise à jour gratuite.. Mais comme rien n'est jamais terminé avec Son Goku et ses compagnons, le Legendary Pack 2 est annoncé pour cet automne, sans précision sur son contenu. On vous laisse donc sortir vos boules de cristal.