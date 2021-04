Le MMO Seigneur des Anneaux d'Amazon annulé

Les dernières nouvelles du projet de jeu en ligne massivement multijoueur dans l'univers créé par John Ronald Reul Tolkien laissaient présager d'une attente encore bien longue. Et tels Vladimir et Estragon, nous ne verrons jamais notre patience récompensée.

Amazon a confirmé avoir annulé le développement de son MMO free to play The Lord of the Rings. Annoncé en juillet 2019, le jeu subit les conséquences du rachat de Leyou, co-développeur, par Tencent en décembre dernier. Comme l'a appris Bloomberg, les discussions entre les deux géants de l'Internet ont mené à une impasse. Un représentant de la firme de Jeff Bezos a expliqué qu'un terrain d'entente pour pour continuer le développement dans de bonnes conditions n'a pas été trouvé.

Nous adorons le Seigneur des Anneaux et sommes déçus de ne pas proposer ce jeu.

La liste s'allonge

Nouveau coup dur, donc, pour la division jeu vidéo d'Amazon. Après les annulations de Breakaway et de Crucible, qui aura au moins eu le temps de vivre, un peu, cela fait trois titres qui passent à la trappe. Ne reste plus que New World. Et là encore, c'est houleux. Cet autre MMO, situé cette fois dans un univers original, a connu de multiples reports. Rien ne garantit le début de la bêta fermée le 20 juillet et la sortie le 31 août prochains annoncées en février. Et un peu comme Google et ses ambitions de développement interne jetées aux orties, cela va commencer à faire beaucoup d'argent dépensé et beaucoup de frustrations pour rien...