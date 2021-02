New World : Le MMO d'Amazon une nouvelle fois repoussé

Un nouveau monde, ça se mérite. Et ça se prépare. Longtemps. Originellement prévu pour mai 2020, le projet massivement online d'Amazon Games ne va encore pas respecter la dernière fenêtre qu'il s'était attribué.

La sortie de New World a été repoussée au 31 août 2021. Les développeurs ont expliqué dans un article paru sur le site officiel du jeu qui aurait dû arriver ce printemps que les retours des centaines de milliers de joueurs sur la version alpha ont mené à toujours plus d'améliorations. Le travail doit continuer.

Nous travaillons dur pour vous offrir une fin de jeu digne de ce nom, car nous pensons qu'il est important qu'elle soit convaincante dès la sortie du jeu. Ces éléments ne seront pas prêts au printemps comme prévu jusqu'ici. Nous sortirons donc New World le 31 août 2021. Grâce à ce délai supplémentaire, nous pourrons apporter d'importantes améliorations tout en peaufinant et ajustant le jeu de manière globale avant de donner accès aux rivages d'Aeternum au monde entier.



L'alpha se poursuivra dans les mois à venir et cette phase de test prendra une autre dimension quand nous lancerons les serveurs européens le 30 mars 2021. Notre bêta fermée commencera le 20 juillet 2021. Si vous avez précommandé New World, vous y aurez accès.

La bêta fermée promet une nouvelle zone, le Bief de Nerécaille, des expéditions à cinq joueurs et des batailles à 20 contre 20 baptisées Ruées vers les Avant-Postes. Espérons que, après l'annulation de Breakaway et la débâcle Crucible, le travail effectué sur New World aille au bout.