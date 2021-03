Resident Evil Village sera compatible ray tracing... mais pas chez tout le monde ?

Le ray tracing est une technologie désormais utilisée comme argument de vente par les éditeurs de jeux, les constructeurs de consoles et la fabricants de carte graphique. Et il vient d'être annoncé que le prochain Resident Evil exploitera le ray tracing afin de proposer une expérience encore plus immersive. Reste maintenant à savoir qui pourra vraiment en profiter.

À lire aussi : Capcom annonce le décès d'une comédienne de Resident Evil Village

AMD a dévoilé hier sa carte Radeon RX 6700 XT. Et au cours de la vidéo de présentation de cette dernière, le constructeur américain a révélé que sur PC, Resident Evil Village sera compatible avec le ray tracing ainsi qu'avec la technologie AMD FidelityFX.

Le Survival Horror de Capcom, qui se voulait de base agréable à l'oeil, verra ses "graphismes next-gen et son atmosphère" améliorés par l'application de ces technologies selon AMD. Un aperçu de ce à quoi ressemblera le jeu lorsque ces deux technologies sont activées est disponible à partir de 9min44 dans la vidéo ci-dessus.

Du ray tracing, mais pour qui ?

Plusieurs questions demeurent cependant à propos du ray tracing dans Resident Evil Village. AMD a dévoilé la compatibilité du jeu de Capcom avec cette technologie au cours de sa vidéo consacrée à sa carte graphique Radeon RX 6700 XT, ce qui laisse entendre que les joueurs PC pourront profiter de cette technologie dans Resident Evil Village s'ils sont équipés de ce nouveau produit.

La page du site officiel d'AMD dédiée à Village indique cependant que pour profiter du Survival Horror avec le ray tracing activé, il est recommandé de disposer d'une AMD Radeon RX 6800 XT. Le fabricant et Capcom ont donc besoin de clarifier la situation sur PC.

Et ce n'est pas la seule chose que Capcom doit préciser. En effet, la compatibilité de la PS5 et des Xbox Series X|S avec le ray tracing est fréquemment mise en avant par Sony et Microsoft. Il est donc légitime de se demander si Resident Evil Village bénéficiera également du ray tracing sur les consoles new-gen.

Pour rappel, Resident Evil Village est prévu pour le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.

Que vous inspire cette annonce ? Êtes-vous convaincus de ce qu'apporte le ray tracing aux jeux vidéo d'une manière générale et à Resident Evil Village en particulier ? Pensez-vous que le jeu de Capcom sera compatible ray tracing sur consoles new-gen ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.