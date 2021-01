Capcom annonce le décès d'une comédienne de Resident Evil Village

Les joueurs viennent tout juste de découvrir certains des antagonistes qu'Ethan Winters devra affronter dans Resident Evil Village. Et il apparaît aujourd'hui que pour une triste raison, la rencontre in-game avec plusieurs de ces ennemis aura une saveur toute particulière.

Jeanette Maus, comédienne américaine récemment entendue dans la dernière bande-annonce de Resident Evil Village est décédée dimanche dernier à Los Angeles à l'âge de 39 ans des suites d'un cancer du colon. La nouvelle a été communiquée sur Twitter par le compte officiel de Capcom Dev 1. Le studio japonais a à cette occasion tenu à rendre hommage à Jeannette Maus :

We here at Capcom R&D 1 are deeply saddened to hear about the passing of Jeanette Maus, the talented actress who helped bring several different characters, including our witches to the world in Resident Evil Village. Our hearts go out to her family and loved ones. pic.twitter.com/zG1K6BrkY0