PS5, Xbox Series X|S : GTA 5 ne sera pas un "simple portage" selon le PDG de Take-Two

Le remasterisations de jeux sortant sur la génération de consoles suivant celle ayant eu droit à la version originale de ce même jeu font depuis plusieurs génération partie intégrante du paysage vidéoludique. Et si le concept a été universellement adopté par les éditeurs, tous ne se donnent pas autant de mal dès qu'il est question de remasteriser leurs "vieilles" gloires. La maison-mère de Rockstar Games aime à croire qu'elle se donne du mal dès qu'il s'agit de donne une nouvelle vie à ses jeux.

À lire aussi : GTA 6 : Les tous premiers détails sur les personnages jouables ont-ils fuité ?

Comme il le fait régulièrement, Strauss Zelnick a récemment pris la parole au cours d'une conférence destinée aux investisseurs et autres financiers. Cette fois, c'est pendant la Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference que le PDG de Take-Two Interactive s'est exprimé.

Questionné à propos d'une augmentation potentielle de la place occupée par les remasterisations dans la stratégie de sa société, Strauss Zelnick a estimé qu'elles pourraient difficilement occuper plus de place qu'elles ne le font actuellement. Et il en a profité subtilement critiquer la manière de gérer les remasterisation de ses concurrents (propos relayés par le site VGC) :

Remasteriser les jeux a toujours fait partie de notre stratégie. Nous avons fait les choses différemment de nos concurrents car nous ne nous contentons pas de simplement porter les jeux. Nous prenons vraiment le temps de faire les choses du mieux que nous le pouvons afin que le jeu concerné soit différent lors de sa réédition, qu'il soit différent pour la nouvelle technologie sur laquelle nous le sortons.



Nous améliorons donc la technologie, nous mettons à jour son rendu visuel, nous améliorons ses performances. Et c'est pour cette raison que nos jeux remasterisés marchent généralement si bien.

Le même, mais en mieux

Comme les joueurs le savent depuis plusieurs mois, la PS5 et les Xbox Series X|S seront bientôt la troisième génération de consoles à recevoir leur version de l'immensément populaire Grand Theft Auto V. Et selon Strauss Zelnick, Rockstar veut faire les choses bien à nouveau :

Nous avons fait de l'excellent travail avec la série Mafia par exemple. Et Grand Theft Auto (V) se dirige vers sa troisième génération de consoles, ce qui est incroyable.



Il était le porte-étendard lorsqu'il est sorti (pour la première fois) et il a continué à l'être pendant sa deuxième génération. Nous verrons donc comment Grand Theft Auto s'en sort au cours de sa prochaine génération. Bien évidemment, je suis confiant vis-à-vis du fait que Rockstar va proposer une excellente expérience. Mais vous ne pouvez pas faire ça en vous contentant de faire un simple portage.

Pour rappel, outre les améliorations techniques permises par la PS4 et la Xbox One, la première réédition de GTA V bénéficiait d'une faune plus variée, de nouveaux morceaux de musique dans les radios in-game et permettait de jouer intégralement à la première personne. Il est donc possible de se demander ce que les développeurs de Rockstar vont bien pouvoir ajouter aux déjà très denses aventures de Trevor, Franklin et Michael.

Quant à GTA VI...

À noter au passage que Strauss Zelnick a également été interrogé au sujet de Grand Theft Auto VI. Sans surprise, le grand patron de Take-Two Interactive a botté en touche :

Rockstar n'a pas annoncé de nouveau jeu à destination du marché. Et lorsqu'une annonce devra être faite, elle le sera par Rockstar. Je vais donc vous laisser avec ça et je ne pense pas que vous ne vous attendiez à rien d'autre de ma part. Une fois encore, le secret défense est de mise. Les joueurs qui attendent avec impatience de savoir ce que Rockstar prépare pour la suite de sa série phénomène vont donc devoir continuer de ronger leur frein. La logique voudrait en tout cas que l'éditeur américain ne dévoile pas ce très attendu sixième épisode avant la sortie des versions PS5 et Xbox Series X|S de Grand Theft Auto V. Pour rappel, cette énième version new-gen est prévue pour la seconde moitié de cette année.

Que dites-vous de ces nouvelles déclarations de Strauss Zelnick ? Allez-vous vous laisser tenter par la version PS5-Xbox Series X|S de GTA 5 ? Si oui, qu'en attendez-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.