Crash Bandicoot On the Run fin mars sur iOS et Android

Jeu mobile le plus attendu de l'année par un certain Camille A., officiant à la rédaction de Gameblog, le running game de King mettant en scène le marsupial créé par Naughty Dog est sur le point de débouler.

Crash Bandicoot On the Run! arrive sur iOS et Android le 25 mars prochain. Appartenant au même genre qu'un certain Temple Run, qui ressemble un peu du Hugo Délire moderne, quand on y pense, ce free to play vous proposera de partir dans des courses infinies où il faudra sans cesse s'adapter aux pièges qui se dresseront sur notre route.

Voici toutes ses caractéristiques :

Découvrez des courses endiablées sur l'île Wumpa pour sauver le multivers des griffes du maléfique Dr Neo Cortex. Détruisez des caisses, évitez des obstacles et retrouvez vos personnages préférés... Sans oublier des combats de boss, des récompenses à obtenir, une base à créer et des armes à fabriquer, le tout avec un Crash personnalisable à souhait !

Retrouvez le style de jeu classique de Crash Bandicoot

Courez, glissez et sautez avec vos personnages préférés de Crash Bandicoot sur l'île Wumpa.

Parcourez des lieux emblématiques et explorez Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins et bien d'autres circuits !

Empruntez des passages secrets et découvrez des endroits cachés pour des défis et des récompenses en jeu.

Affrontez les meilleurs boss de Crash

Mesurez-vous à des personnages inoubliables comme Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex ou encore Dingodile et obtenez de super récompenses.

Améliorez les compétences de course de Bandicoot et explorez l'île afin de vaincre tous les sbires du Dr Neo Cortex dans des combats épiques.

Gagnez avec style : personnalisez Crash pour des points d'EXP supplémentaires !

Fabriquez des gadgets et des armes

Faites équipe avec Coco Bandicoot et repérez les ennemis sur toute l'île.

Partez à l'aventure et débloquez des récompenses pour construire, améliorer et personnaliser la base.

Rassemblez des ingrédients lors de courses de collection pour fabriquer des sérums et des bâtiments.

Débloquez des armes, comme les bombes ou le pisto-laser, pour des courses plus folles et des récompenses !

Gagnez des récompenses en jeu et personnalisez Crash

Débloquez des skins et des costumes de personnages célèbres pour personnaliser votre Crash Bandicoot unique.

Personnalisez Crash, partez faire la course et débloquez des défis, des personnages et des récompenses afin de devenir le Bandicoot ultime.

Faites la course avec vos amis en multijoueur

Plongez dans une nouvelle expérience de jeu et rejoignez d'autres Bandicoots dans des courses asynchrones en multijoueur.

Courez aux côtés d'autres Crash personnalisés et créez votre propre équipe de Bandicoots !

Gagnez des points Crash en jeu et montez les échelons des classements solo et par équipe pour obtenir des récompenses.

Tout un programme. Alors faites place sur vos appareils mobiles. Ou pas. Personne ne vous force, en fait.

On rappellera qu'avant cette sortie, Crash Bandicoot 4 It's About Time se déclinera sur console de nouvelle génération, le 12 mars très exactement.