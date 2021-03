Uncharted : Tom Holland (Spider-Man) mécontent de sa performance en Nathan Drake

Lorsqu'un acteur parle de l'un de ses films pendant une interview avant la sortie au cinéma de ce dernier, il met généralement en avant les aspects positifs de l'expérience et la bonne ambiance sur le plateau ("on était une vraie famille"). Alors qu'il parlait de l'adaptation sur grand écran d'Uncharted, le premier rôle du film a fait preuve d'une rare franchise.

À lire aussi : PS5 : Naughty Dog sur un jeu "super cool" selon Neil Druckmann

Tom Holland, comédien rendu célèbre par son interprétation de Peter "Spider-Man" Parker dans les films du Marvel Cinematic Universe, sera bientôt dans les cinémas du monde entier dans l'adaptation d'Uncharted dans laquelle il incarne un jeune Nathan Drake.

Et tandis qu'il serait possible de s'attendre à ce que le comédien chante les louanges du film, le comédien a étonnamment fait son auto-critique dans la presse. Au cours d'une interview accordée à GQ, l'acteur britannique a révélé qu'il n'était pas satisfait de sa performance dans le rôle du héros de la série imaginée par Naughty Dog :

Dès que vous commencez à vous inquiéter du fait "d'être beau dans ce plan," jouer la comédie se transforme en autre chose que le fait d'incarner un personnage. Je pense qu'il y a des parties de ma performance dans Uncharted pour lesquelles j'ai été envouté par le sort du "je veux avoir la classe (dans cette scène), je veux que ça soit mon moment cool." Je devais incarner ce mec très robuste et stoïque. Dans les faits je devais être Mark Wahlberg (longtemps pressenti dans le rôle de Nathan Drake, Mark Wahlberg incarne finalement Sully dans ce film, ndlr). Mon personnage est censé être un putain de héros de film d'action ! Je n'ai pas vu le film donc je ne sais pas si j'ai réussi à ce niveau là. Mais j'ai appris une leçon importante car il était moins question de réussir mon placement et de jouer une scène que de réussir mon placement, prendre la pose et contracter mes biceps... C'était une erreur et c'est probablement quelque chose que je ne ferai plus jamais.

Tom Holland fait ici preuve d'une sincérité rare de la part d'un acteur en pleine promotion d'un film à plusieurs mois de sa sortie. Comme il l'avoue, il n'a, comme le public, pas encore eu l'opportunité de voir le film. Il est donc possible qu'il soit un peu trop sévère avec lui-même. Mais le comédien n'est clairement pas à l'aise avec sa manière d'interpréter de Nathan Drake, ce qui n'est pas nécessairement bon signe pour les personnes intéressées par le film Uncharted.

Maintes fois repoussé, Uncharted le film est aux dernières nouvelles prévu pour le mois de février 2022.

Que vous inspirent ces déclarations de Tom Holland ? Appréciez-vous sa sincérité ? Avez-vous envie de voir le film Uncharted ? Pensez-vous qu'il puisse être bon ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.