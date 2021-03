PS5 : Un bug empêche la mise à jour gratuite de la version PS4 de Yakuza Like a Dragon

Après des mois d'attente, les possesseurs de PS5 ne disposant pas d'une PS4, d'une Xbox One/Series X|S ou d'un PC peuvent enfin s'essayer à Yakuza : Like a Dragon. Mais pour certains utilisateurs de PS5, la découverte de l'excellent RPG de SEGA se fait dans la douleur.

Yakuza : Like a Dragon fait partie de ces titres sortis à la fois sur PS4 et PS5 bénéficiant d'un système de mise à jour gratuite permettant de passer de la première version du jeu à la seconde sans avoir à débourser le moindre euro supplémentaire. Le hic, c'est que certains possesseurs de PS5 sont actuellement dans l'impossibilité d'effectuer cette mise à jour.

Comme le rapporte le site Push Square, les utilisateurs de PS5 disposant d'une version PS4 dématérialisée de Yakuza : Like a Dragon ne peuvent actuellement pas télécharger et installer la mise à jour leur permettant de passer de la version PS4 à PS5. En effet, le menu de la console et du PlayStation Store les invite uniquement à acheter le jeu pour 59,99 euros. Aucune option ne permet de procéder à la mise à jour next-gen. Nous avons pu vérifier sur une PS5 que ce bug existe bel et bien lorsque nous avons essayer d'upgrader la version PS4 de Yakuza : Like a Dragon à plusieurs reprises aujourd'hui.

Retour à la normale TBD

À noter que ce problème ne touche que les possesseurs d'une version dématérialisée de Yakuza : Like a Dragon. En effet, les personnes qui disposent d'une version PS4 physique sont quant à elles bel et bien invitées à procéder à la mise à jour vers la version PS5 et ne rencontrent pas de bug.

À l'heure où sont écrites ces lignes, SEGA n'a pas encore commenté la situation. Les causes de ce bug ni le retour à la normale n'ont pas encore été évoqués par l'éditeur japonais. Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon bénéficie de la mise à jour gratuite PS4 vers PS5. En revanche, les sauvegardes ne peuvent être transférées d'une version à l'autre.