Knockout City : Une bêta multiplateforme en avril

Essayé il y a quelques jours à travers une bêta fermée, le jeu de balle au prisonnier futuriste des développeurs de Mario Kart Live Home Circuit s'essaiera encore avant sa sortie.

Velan Studios et Electronic Arts ont annoncé peu après le State of Play qu'une bêta cross-play de Knockout City se tiendra du 2 au 4 avril prochains. Celle-ci permettra aux joueurs PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC de se retrouver dans les mêmes parties pour s'envoyer, en toute convivialité, des ballons dans la gueule. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur cette page et d'y croire.

Du nouveau contenu

Les joueurs retrouveront tout ce qui était présent dans la première bêta (voir nos impressions) avec une carte supplémentaire baptisée Bagarre de rue, un nouveau ballon intelligemment appelé Ballon Sniper, des styles inédits et des duels.

Knockout City sera disponible le 21 mai 2021 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PS5 et Xbox Series X|S. Une version d'essai gratuite mais limitée sera proposée pour essayer avant d'adopter, au tarif de 19,99 euros.