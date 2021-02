Halo Infinite présente de nouvelles images

343 Industries avait garanti des nouvelles mensuelles du développement de Halo Infinite, histoire de rassurer les fans refroidis par la présentation de l'été 2020. Pour le mois de février, l'idée est de montrer une progression dans les intentions et l'exécution.

À voir aussi : Xbox Games With Gold : Les jeux "gratuits" de mars 2021 annoncés, une sélection éclectique

Dans le dernier post de Halo Waypoint, ce sont Justin Dinges, Campaign Art Lead, Troy Mashburn, Gameplay Director, et John Mulkey World Design Lead de Halo Infinite qui sont invités à parler des progrès de la nouvelle aventure de Master Chief et en particulier de Zeta Halo.

Désireux de toucher les inconditionnels de la série et un nouveau public, ce "reboot spirituel" a des lignes directrices claires, énoncées par Dinges :

En ce qui concerne nos objectifs artistiques pour la campagne, nous nous sommes concentrés sur deux thèmes clés, « héritage » et « simplicité », en ce qui concerne l'expérience visuelle que nous construisons. Pour l'héritage, nous voulons vraiment que les joueurs aient l'impression de vivre un jeu dont ils ont un très bon souvenir (Halo : Combat Evolved), mais avec des graphismes modernisés, bien sûr. En ce qui concerne la simplicité, nous voulions nous assurer de nous éloigner des designs et détails trop bruyants, ce qui est un élément clé à retenir pour l'équipe qui vient de Halo 5. Avec Halo Infinite, nous voulions ramener cette nouvelle aventure à son racines et créer une expérience visuellement agréable qui ne submerge pas de complexité inutile, où la lisibilité et la composition artistique claire prévalent. Il s'agit de notre interprétation artistique d'un monde magnifique dans lequel exister - plutôt que de quelque chose qui est purement fondé sur le réalisme photo. Les deux objectifs ont été un véritable défi à équilibrer, en particulier par rapport aux attentes de ce que signifie être un titre de «nouvelle génération», mais grâce à une incroyable collaboration d'équipe, un travail acharné et les retours de la communauté, nous espérons obtenir quelque chose que tout le monde va vraiment apprécier et apprécier.

Pour en juger, le studio ajoute quelques concepts arts et des captures d'écrans que vous pouvez reluquer dans notre galerie d'images ci-dessous et qui montrent entre autre comment l'environnement est affecté par la position du soleil. Le niveau de détail semble plus important. Mais pour en être sûr, il faudra attendre la version finale.

Halo Infinite est prévu pour cet automne sur Xbox Series X|S, PC et Xbox One.