State of Play : Crash Bandicoot 4 présente sa mise à jour PS5

On s'en doutait, JE vous l'avais dit il y a déjà quelques décennies, le jeu vidéo et Crash Bandicoot domineront le monde pendant que tout s'écroulera alentour. Nous y sommes. Crash Bandicoot 4 It's About Time déboule en sur PS5.

Vous l'aviez vu venir ? Eh bien parfait, vous êtes très fort. Er nous aussi tiens. La version PS5 du dernier Crash Bandicoot est en effet prévu pour une update gratuite (si vous possédez le jeu PS4) vers la version PS5.

Et ceci arrivera quand, je vous le donne en mille, Emile ? Pas plus tard que le 12 mars prochain ! Ce qui tombe plutôt ben, car comme vous le savez, nous serons encore une fois reconfinés, de manière plus sévère. Du coup, il faudra largement assurer devant sa console vidéoludique, histoire de passer le temps le week-end, entre deux sandwiches avariés.

Les sauvegardes de votre version PS4 seront transférables sur PS5 et vous pourrez à nouveau sourire à la vie, sans oublier le 4K natif et les 60 FPs qui vont bien sur la nouvelle machine de Sony.