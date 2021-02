State of Play : SIFU annoncé sur PS4 et PS5, pour les fous de Kung Fu

Le State of Play de ce 25 février 2021 est en cours au moment où nous écrivons ces lignes. Durant cet événement, un studio français a refait parler de lui.

SIFU a été annoncé sur PS5 et PS4 pour cette année 2021 durant le State of Play - et confirmé aussi pour l'Epic Game Store juste après. Derrière ce jeu, on trouve les parisiens de Sloclap, à qui l'on doit un certain Absolver. Et on peut leur trouver des points communs. La baston sera au coeur de l'expérience, avec de quoi séduire les amateurs de Kung Fu et de combats désespérés dans des couloirs étroits.

Et comme Traz souhaite que nous en parlions, SIFU est "la transcription de deux idéogrammes chinois qui se prononcent tous les deux de manière identique (en mandarin shīfu et en cantonais si¹fu⁶), et qui signifient tous les deux "maître, enseignant".

S'il est acquis qu'il s'agira d'une histoire de vengeance, on peut comprendre par le trailer diffusé qu'il pourrait s'agir d'un Rogue-like dans lequel on incarnera un combattant gagnant sans cesse en expérience et en puissance à mesure qu'il enchaîne les bastons. Jusqu'à devenir un grand maître respectable et impitoyable ? La direction artistique est alléchante. Vivement qu'on en sache un peu plus.