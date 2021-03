TEST du Corsair K60 RGB Pro Low Profile : L'excellence silencieuse

Corsair aime bien décliner ses produits phares pour en proposer différentes versions. C'est le cas ici avec le K60 Pro qui se présente aussi en version Low Profile et que nous avons justement eu l'occasion de tester sous toutes le coutures.

En terme de design, excepté la taille des touches on retrouve l'élégance du modèle K60 à savoir un joli châssis en aluminium brossé. Chez Corsair, on sait toujours soigner l'apparence même si l'on reste ici sur quelque chose d'assez classique aussi bien dans le fond que dans la forme. Avec ses touches de noirs pour les... touches et de gris pour l'aluminium nous sommes dans l'élégance pure mais aussi et surtout la sobriété. Seule l'éclairage RGB viendra illuminer un peu le tout.

Son meilleur profil

Le clavier est au format Low-Profile, entendez par là un profil bas des touches qui permet de ne pas avoir un clavier surdimensionné en épaisseur ce qui a aussi pour résultat une frappe beaucoup plus silencieuse. Malgré sa hauteur, le clavier affiche 105 touches et l'encombrement reste finalement le même qu'avec un clavier mécanique plus traditionnel comme le K60 Pro, à savoir 441 x 137 x 31 millimètres pour 820 grammes soit 60 de moins que le Pro. Pas de touche en PBT ici comme certains claviers onéreux mais du "simple" ABS. Pour un tarif de 149 euros c'est généralement ce que l'on retrouve comme matériaux.

Il en résulte toutefois un rétroéclairage de très bonne facture qui permettra de profiter du clavier même dans le noir complet (même si c'est déconseillé pour la santé de vos yeux). Dans la pénombre, chaque touche ressort bien avec une grande transparence.

Des contacteurs de qualité

C'est là que ce trouve la principale différence avec le K60 Pro, la présence de contacteurs Cherry MX Low Profile Speed qui permet d'avoir une excellente réactivité du clavier au moindre effleurement. Cela permet un retour extrêmement rapide et une frappe d'une grande douceur qui de fait permet de profiter... du silence ! Car oui un mécanique est souvent très bruyant, et le Low Profile de ce type permet de concilier l'usage d'un mécanique et le silence d'un clavier membrane même si ici la résonnance des touches se fait quand même entendre. Avec une activation à 1 mm, il s'agit sur un modèle du genre, voire ce qui se fait de mieux. Nous somme sur un clavier linéaire, ce faisant il peut s'adapter aussi bien pour le gaming que pour l'usage en bureau même avec des collègues sensibles au moindre bruit.

Comme d'habitude le logiciel ICUE permet de modifier à volonté le RGB mais aussi l'usage de macro en pouvant créer différents profils selon vos jeux et vos usages favoris. Rappelons que comme toujours chez Corsair, la paramétrage peut se faire touche par touche.

x x x x x EN RÉSUMÉ L'EXCELLENCE SILENCIEUSE Malgré son prix de 149 euros, cette version Low Profile du K60 Pro est un très bon choix pour ceux qui veulent profiter des avantages d'un mécanique sans les inconvénients (comme le bruit). Pour le reste, il s'agit d'un produit de très bonne facture, quoi qu'un peu classique mais diablement efficace aussi bien en usage gaming pur que pour de la bureautique.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un design sobre et épuré

D'excellents contacteurs

Les avantages du mécanique sans les inconvénients Le prix