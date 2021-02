NieR Replicant : Une nouvelle bande-annonce qui vise dans l'Emil

À peine la nouvelle des ventes toujours au beau fixe de NieR Automata digérée que Square Enix en profite pour surfer dessus et rappeler la réédition en approche du premier jeu de la série. Génie marketing.

J'exagère sûrement, mais le timing est idéal, tout comme le temps de l'autre côté de la fenêtre du cagibi où je m'enferme pour écrire ces lignes. Un peu moins de deux mois nous séparent de la nouvelle version de NieR, savoureusement rebaptisé NieR Replicant ver.1.22474487139... pour bien nous les briser.

La bonne piqûre de rappel

Alors voici un trailer d'un peu plus de 3 minutes venu tout droit du Japon pour en voir davantage de la refonte, en montrant en plus du héros, de sa soeur et de la très légèrement vêtue Kainé, ce cher Emil et même Devola et Popola, dont les voix s'unissent sur un remix de Song of the Ancients avant que ce ne soit au tour d'Emil - Karma. Même chose pour les environnements et l'action de manière générale, qui a l'air aussi pêchue que la réalisation semble propre.

On rappelle que chez nous NieR Replicant ver.1.22474487139... est attendu pour le 23 avril sur PS4, Xbox One et PC.