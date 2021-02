NieR Automata : 4 ans après sa sortie, c'est 5,5 millions d'exemplaires

Juste avant Noël, Square Enix avait annoncé que NieR Automata avait dépassé une nouvelle barre symbolique en termes de ventes. Depuis, ils ont encore été un demi-million de joueurs à craquer.

NieR Automata vaut désormais 5,5 millions d'unités distribuées et achetées en dématérialisé dans le monde. Cela fait un million de plus en un an pour le projet porté par Yoko Taro et Yosuke Saito en collaboration avec PlatinumGames. Une manière idéale de fêter les quatre ans de ce titre dont nous louons les qualités depuis TOUJOURS.

It's a double celebration 🎉



Since launching in Japan four years ago today, #NieR:Automata has surpassed 5.5 million shipments and digital sales worldwide, and we'd like to thank every single moose-riding, mackerel-eating, machine-hacking, pod-fishing one of you - thank you! pic.twitter.com/aM1ujehCNS