Perfect Dark : Après son départ de The Initiative, Murray revient chez Insomniac Games

Après des années d'espérance et de sacrifices humains, Joanna Dark est officiellement de retour. Et si la paternité de l'héroïne sera éternellement à mettre au crédit du studio Rare, c'est bien la toute nouvelle structure des Xbox Games Studios qui entend poursuivre l'aventure. Mais cette dernière n'a déjà rien d'un long fleuve tranquille...

À voir aussi : Xbox Games With Gold : Les jeux "gratuits" de mars 2021 annoncés, une sélection éclectique

En effet, alors que le Perfect Dark nouveau ne fait qu'entamer sa campagne de communication que l'on imagine tentaculaire, la toute jeune structure The Initiative voyait très récemment partir l'un de ses piliers, la californien Drew Murray, qui annonçait son départ "pour des raisons personnelles".

J'ai fait un double, je rejoue

Surprise, l'ex-Insomniac qui avait oeuvré sur Sunset Overdrive, Resistance ou encore Ratchet & Clank annonce aujourd'hui un étonnant retour à la case départ, peut-être en touchant 20 000 Francs :

I guess ten years, five games, and six job titles just wasn't enough. I'm excited to be rejoining many friends and former colleagues at @insomniacgames as a Principal Designer. That takes me to my seventh job title; now I just need to work some days and make some games, right? pic.twitter.com/gCK4z4OVUY - Drew Murray (@PlaidKnuckles) February 22, 2021

En dix ans, cinq jeux et six postes occupés, je n'en ai pas eu assez. Je suis très heureux de rejoindre mes nombreux amis et anciens collègues d'Insomniac Games en tant que designer principal. Ce sera donc mon septième poste, et il ne me reste plus qu'à travailler sur de nouveaux jeux, n'est-ce pas ?

À quelques petits mois du retour de Ratchet & Clank via l'épisode PS5 Rift Apart, Murray retrouve donc les locaux de Burbank, et s'attèlera sans doute bien vite à une nouvelle exclusivité, Insomniac Games étant depuis 2019 rattaché aux SIE Worldwide Studios.