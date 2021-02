Sony annonce le retour de la campagne Play At Home, un jeu PS4 jouable gratuitement

Malheureusement pour tout le monde, la pandémie de COVID-19 est loin d'être terminée. Par conséquent, les populations de nombreux pays sont invitées à rester chez elles pour tenter de limiter l'impact de cette crise sanitaire. Et lorsqu'elles restent à la maison, ces dernières doivent trouver des moyens de se distraire. À ceux qui se tournent vers le jeu vidéo, Sony a quelque chose à proposer.

Sony, en la personne de Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, a annoncé le retour de la campagne Play At Home cette année. Cette dernière, qui débutera en mars prochain et prendra fin en juin, proposera aux utilisateurs de consoles PlayStation "une liste de jeux gratuits et d'offres de divertissement."

Pour commencer, le constructeur japonais a annoncé qu'à partir du 2 mars prochain à 5h du matin heure de Paris et jusqu'au 1er avril à la même heure, les joueurs pourront télécharger gratuitement le Ratchet & Clank sorti sur PS4 en 2016. Une fois ce titre ajouté à la bibliothèque du joueur, il appartiendra "définitivement" à ce dernier.

Y'a pas que le jeu dans la vie

En parallèle à ça, les "nouveaux abonnés à Wakanim" bénéficieront à partir du 25 mars prochain d'un "accès prolongé" au service de vidéo à la demande spécialisé dans l'animation japonaise (L'Attaque des Titans, Kimetsu no Yaiba, ou encore Persona 5 : The Animation sont disponibles sur Wakanim). Cette offre étant pour le moins vague, Sony explique que plus d'informations seront communiquées à son sujet "bientôt."

L'opération Play At Home devant durer jusqu'au mois de juin prochain, Sony aura évidemment d'autres offres à révéler dans les semaines à venir. Pour rappel, la première campagne Play At Home avait été lancée par Sony en avril 2020. Les joueurs PS4 avaient alors eu plusieurs semaines pour récupérer gratuitement les versions dématérialisées d'Uncharted : The Nathan Drake Collection et Journey.

