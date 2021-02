DualSense Drift : Les problèmes identifiés, les sticks auraient une durée de vie très limitée...

Depuis plusieurs semaines maintenant, la manette de la PS5 inquiète. Les témoignages d'un phénomène de glissement des sticks analogiques s'accumulent et un recours collectif a été lancé. Mais qu'en est-il exactement du DualSense Drift ?

Ce sont les jeunes gens d'iFixit qui ont enquêté sur ce triste problème rapporté à plusieurs reprises, et que de nombreux possesseurs de Nintendo Switch connaissent bien. Dans la vidéo postée sur YouTube que vous pouvez consulter ci-dessus, on découvre la DualSense désossée et l'on apprend que, à l'usage, le dysfonctionnement est inévitable, comme chez les autres constructeurs. Les sticks analogiques n'auraient une durée estimée que de 400 heures - environ 2 millions de cycles et un demi-million de clics. L'exemple pris est celui d'un usage sur Call of Duty Warzone où la dégradation se fait sentir après 417 heures de jeu - 4 à 7 mois à raison de 2 heures par jour.

À la dérive

Selon iFixit, qui s'est procuré des documents d'Alps Alpine, compagnie qui produit les sticks , l'usure de certaines pièces est tout à fait normale. Elle devrait d'ailleurs être prise en compte par les fabricants de consoles. Les potentiomètres qui permettent le glissement du stick se fatiguent tout comme le ressort permettant son recentrage. L'encrassement par poussière et autres saletés font aussi de bons coupables. S'il est possible pour les bidouilleurs de procéder aux réparations soi-même, par nettoyage, remplacement ou encore soudure, on rappelle que Sony assure, si le périphérique est encore sous garantie, la réparation ou le remplacement, avec prise en charge du transport de la manette.