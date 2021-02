Google Stadia : Journey to the Savage Planet irréparable, une situation ubuesque

La fermeture du département jeu et divertissement de Stadia annoncée au début du mois est un drame. Des projets ont été avortés et plus de 150 emplois ont disparu. Et cela a eu un autre effet, qui risque encore d'égratigner l'image de l'entreprise de la Silicon Valley.

Sorti sur consoles et PC en 2020, Journey to the Savage Planet n'est parvenu sur Stadia que le 1er février dernier. Ce jour, c'est celui où l'on a appris que son équipe de développement, Typhoon Studios, rachetée et intégrée à Stadia Games & Entertainment en 2019, s'est désintégré après la fermeture de cette division de Google.

Dire que ce jeu d'exploration foldingue et très fun (voir notre TEST) n'a pas atterri sur Stadia Pro dans les meilleures conditions relève de l'euphémisme. Les joueurs ayant tenté de le lancer, quand ils y parviennent, subissent des bugs et crashs très fréquents. Contacté sur Twitter, Stadia a répondu tenter de résoudre les problèmes :

Thanks for the details. We're aware of this and our team is diligently working with our partner publisher on a fix. We'd suggest keeping an eye on our social channels for updates. We appreciate your patience! - Stadia (@GoogleStadia) February 21, 2021

Merci pour ces détails. Nous sommes au courant et notre équipe travaille avec l'éditeur sur un correctif. Nous vous suggérons de rester attentif aux réseaux sociaux pour les mises à jour. Nous apprécions votre patience !

De la patience risque en effet d'être requise, car la situation s'avère plus compliquée que prévu. Comme un fil reddit le dévoile, en contactant l'assistance de 505 Games, éditeur de Journey to the Savage Planet, un consommateur a eu droit à des réponses hallucinantes. La société milanaise explique d'abord que le code et les données sur Stadia appartiennent à Google. Et lorsqu'il est précisé que c'est justement Google qui a suggéré de voir directement avec 505, voici :

Veuillez noter que l'éditeur que Journey to the Savage Planet sur Stadia est en fait Stadia Games and Entertainment et que, malheureusement, nous n'avons aucun moyen de vous aider de notre côté. Nous conseillons de contacter l'assistance de Stadia et les informer qu'ils sont en fait l'éditeur de la version Stadia de Journey to the Savage Planet.

On imagine mal les programmeurs du studio fondé par Alex Hutchinson, Yassine Riahi et Rei Schneider revenir gracieusement et par pure bonté pour réparer le jeu après le traitement auquel ils ont eu droit. Mais alors, Journey to the Savage Planet sera-t-il condamné à errer sans but sur les serveurs de Stadia jusqu'à la fin des temps ?

