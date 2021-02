Google Stadia : Les studios de développement ferment, Jade Raymond s'en va

C'est un service de jeu en streaming qui était promis à un bel et grand avenir. Mais le géant Google ne semble pas être parvenu à mettre le monde du jeu vidéo à ses pieds. Cela a des conséquences.

Dans un communiqué signé Phil Harrison, vice-président et manager général, on apprend ce lundi 1 février 2021 que Google va fermer les deux studios internes Stadia Games and Entertainment placés sous la direction de Jade Raymond. La québecoise quitte son poste.

Comme le signale Kotaku, qui avait eu vent de l'annonce il y a quelques jours, ce sont 150 emplois qui sont concernés. Google essaiera de leur trouver de nouveaux rôles dans l'entreprise. Tous les efforts seront désormais concentrés sur la plateforme Stadia, qui compte malgré tout continuer à travailler avec les développeurs et éditeurs tiers pour étoffer son catalogue.

Voici le message complet :

Nous avons lancé Stadia dans le but de rendre vos jeux préférés instantanément disponibles là où vous voulez les jouer. Avec le récent lancement réussi de Cyberpunk 2077 sur Stadia, le gameplay sur tous les types d'appareils, y compris iOS, le développement de notre gamme d'intégrations YouTube et nos extensions mondiales, il est clair que la technologie de Stadia a fait ses preuves et fonctionne à grande échelle. Avoir des jeux diffusés sur n'importe quel écran est l'avenir de cette industrie, et nous continuerons d'investir dans Stadia et sa plateforme sous-jacente pour offrir la meilleure expérience de cloud-gaming à nos partenaires et à la communauté des joueurs. Telle est la vision de Stadia depuis le début.



En 2021, nous intensifions nos efforts pour aider les développeurs et les éditeurs de jeux à tirer parti de notre technologie de plateforme et à proposer des jeux directement à leurs joueurs. Nous voyons une opportunité importante de travailler avec des partenaires à la recherche d'une solution de jeu basée sur l'infrastructure technique et les outils de plate-forme avancés de Stadia. Nous pensons que c'est la meilleure façon de faire de Stadia une entreprise durable à long terme qui contribue à la croissance de l'industrie.



Créer des jeux de premier ordre à partir de zéro prend de nombreuses années et des investissements importants, et le coût augmente de façon exponentielle. Compte tenu de notre volonté de tirer parti de la technologie éprouvée de Stadia et d'approfondir nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne pas investir davantage dans l'apport de contenu exclusif de notre équipe de développement interne SG&E, au-delà des jeux prévus à court terme. Avec l'accent mis sur l'utilisation de notre plateforme technologique pour les partenaires de l'industrie, Jade Raymond a décidé de quitter Google pour poursuivre d'autres opportunités. Nous apprécions grandement la contribution de Jade à Stadia et lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs. Au cours des prochains mois, la plupart des membres de l'équipe SG&E passeront à de nouveaux rôles. Nous nous engageons à travailler avec cette équipe talentueuse pour trouver de nouveaux rôles et les soutenir.



Qu'est-ce que cela signifie si vous êtes un joueur actuel ou futur de Stadia ? Vous pouvez continuer à jouer à tous vos jeux sur Stadia et Stadia Pro, et nous continuerons à proposer de nouveaux titres de tiers sur la plate-forme. Nous sommes déterminés à promouvoir l'avenir du jeu dans le cloud et continuerons de faire notre part pour faire progresser cette industrie. Notre objectif reste axé sur la création de la meilleure plateforme possible pour les joueurs et la technologie pour nos partenaires, donnant vie à ces expériences pour les gens du monde entier.

La technologie permettra-t-elle à Stadia d'attirer et fidéliser les joueurs ? Rien n'est moins sûr.