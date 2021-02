Twitter Plays Pokémon : Les joueurs sortent victorieux, les statistiques dévoilées

Toujours prompt à se saisir de ce qui l'entoure pour en transformer les usages, homo sapiens fait depuis quelques siècles preuve d'une capacité de rebond assez phénoménale dès lors qu'il s'agit de tuer le temps. Le confinement qui s'applique à la plupart des pays de l'hémisphère nord semble même avoir dupliqué cette étonnante capacité.

À voir aussi : TRIVIA : La mystérieuse troisième forme supprimée de Pikachu

Quelques années après le succès de Twitch Plays Pokémon, une expérience communautaire dans laquelle les spectateurs de la chaîne éponyme étaient parvenus à capturer les 151 bestioles de Pokémon Rouge en fonction des commandes entrées dans le chat, l'opus originel de la série de J-RPG se déclinait dans... un avatar sur Twitter. Vous avez dit 何 ?

Comme vous l'expliquait notre roi des réseaux sociaux le mois dernier, la commande entrée dans le jeu toutes les 15 secondes est déterminée par les twittos qui ont commenté son tweet initial lançant la partie. La commande qui a reçu les plus de "votes" pendant chaque période de 15 secondes se voit automatiquement entrée dans le jeu. Notre Draco Rabanne estimait alors que plusieurs semaines seraient nécessaires à l'accomplissement de cette quête sociale. Il ne s'y est pas trompé, puisque les joueurs du monde entier sont arrivés cette semaine au bout de l'aventure, et devenir les meilleurs dresseurs.

Le compte @screenshakes, dans lequel se jouait Pokémon Rouge, a ainsi félicité la communauté, non sans dévoiler quelques statistiques :

It took 40 days and more than 90K comments but we finally became the very bests!

Thank you. pic.twitter.com/0M2XtfJCTe