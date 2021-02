Playing With Power : Le documentaire sur l'histoire de Nintendo dévoile sa bande-annonce

Il y a quelques jours, nous apprenions l'arrivée d'un nouveau documentaire, centré sur un célèbre constructeur kyotoïte, destiné à revenir sur plus d'un siècle d'histoire. Son nom ? Playing With Power : The Nintendo Story, qui dévoile aujourd'hui sa toute première bande-annonce.

À voir aussi : Netflix : Une série documentaire sur l'histoire des jeux vidéo arrive bientôt, les infos

Annoncé pour le 1er mars prochain en exclusivité sur la plateforme Crackle, le film de Sean Astin et Jeremy Snead nous propose près de deux minute trente d'images, quitte à insister sur quelques poncifs désormais bien connus.

Jazz music stops

Dès les premières secondes, l'ex-G4 Alison Haislip nous rappelle l'année de création de l'entreprise, 1889, soit une certaine idée du "before it was cool". Après un montage de quelques titres ô combien emblématique de la marque, quelques acteurs (à prendre dans un sens plus ou moins littéral) tels que Cleff Blezinski, Nolan Bushnell, Khris Kohler ou Will Wheaton nous confirment leur présence au casting, souvenirs d'époque à la clé.

Mais soudain, rien ne va plus : histoire d'appâter le chaland, le compositeur Tommy Talarico fait dérailler le sillon du vinyle, et la série en cinq parties de nous promettre scoops, controverses, et abus de position dominante sur fond de confessions chocs de la bouche de l'auteur Leonard Herman, de l'éternel Nolan Bushnell ou encore de Phil Spencer, qui semble désormais avoir développer le don d'ubiquité.

Les promesses sensationnalistes seront-elles tenues ? Réponse avec la diffusion de Playing with Power : The Nintendo Story le 1er mars 2021 sur le site Crackle.com. Au vu la protection territoriale constatée, un VPN est évidemment recommandé pour en profiter...