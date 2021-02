Playing with Power : Un documentaire consacré à Nintendo diffusé en mars

Nintendo, Nintendo EVERYWHERE. Voilà ce que l'on pourrait dire des dernières semaines, alors que tant d'informations liées à la firme de Kyoto nous assaillent sans relâche. Et ce n'est pas terminé. L'année 2021 permettra de la (re)découvrir à travers un documentaire.

Deadline a révélé en EXCLUSIVITÉ que la plateforme de streaming en ligne Crackle diffusera à partir du 1er mars prochain Playing with Power : The Nintendo Story. Il s'agit d'un documentaire retraçant l'histoire du géant nippon, de ses premiers pas en 1889 en tant que vendeur de hanafuda jusqu'à aujourd'hui, en train d'imprimer les billets avec la Switch.

Narré par Sean Astin, que vous connaissez pour Les Goonies, Le Seigneur des Anneaux ou encore Stranger Things, également producteur, le programme est écrit et réalisé par Jeremy Snead, à qui l'on doit déjà Unlocked : The World of Video Games et Video Games : The Movie.

Produire et réaliser Playing with Power est une ambition de longue date en tant qu'artiste, joueur et réalisateur. Voir ce programme non seulement prendre vie mais aussi avoir l'opportunité de s'associer à des équipes aussi talentueuses et expérimentées que Screen Media et Crackle pour offrir la série au public est un rêve devenu réalité.

En gestation depuis quatre ans, Playing with Power (tiré du slogan de la NES aux États-Unis) se découpera en cinq parties. Parmi les intervenants, on trouvera le co-fondateur de Nintendo of America Ron Judy, l'ancien PDG de cette branche, l'inévitable Reggie Fils-Aimé, mais aussi le créateur d'Atari Nolan Bushnell, le patron de Sega of America de 1990 à 1996, Tom Kalinske, et le patron de Xbox, Phil Spencer.

Voilà qui fleure bon les anecdotes croustillantes. Aucun plan n'a été dévoilé pour une diffusion hors du territoire nord-américain, mais on espère évidemment pouvoir en profiter. Genre très vite.

