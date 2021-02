PS5 : The Sinking City arrive aujourd'hui pour mener l'enquête en 4K et 60 FPS

Depuis sa sortie en 2019, l'enquête lovecraftienne The Sinking City avait fini par plus faire parler d'elle pour ses déboires entre les développeurs et leurs éditeurs que pour sa fidélité à l'Appel de Cthulhu. Espérons que son arrivée sur de nouvelles machines aussi rutilantes que rares permette de tourner la page. A priori, rien n'est encore joué.

Frogwares vient en effet d'annoncer l'arrivée de The Sinking City "Enhanced For Next-Gen" sur PS5 pour... aujourd'hui. Oui, là, maintenant. Les curieux qui souhaiteraient profiter de ce portage amélioré pour découvrir la brumeuse ville d'Oakmont dans la peau de Charles Winfield Reed peuvent donc dès à présent profiter de cette nouvelle version, mais tout n'est pas si simple...

The Thinking City

En effet, le micmac entourant la publication continue, alors que les ukrainiens endossent cette fois le rôle de développeur et d'éditeur, histoire d'avoir toutes les cartes en main. Seul problème : les version PS4 et PS5 possèdent donc des références différentes, et il faudra donc repasser à la caisse pour profiter des apports générationnels, illustrés dans une bande-annonce comparative, que voici :

Affichage en 4K natif (3840 x 2160)

60 images par seconde

Graphismes améliorés

Temps de chargement améliorés

Ajout de fonctionnalités pour la DualSense

En plus d'une édition fidèle à l'original facturée 49,99 euros, The Sinking City se décline également dans une Édition Deluxe, qui y ajoute pour 64,99 euros tous les DLC disponibles depuis sa sortie : les nouvelles enquêtes The Worshipers of the Necronomicon et Merciful Madness, ainsi que les items proposés dans Investigator Pack, Chicago Organ Grinder et Experience Boost. À bon entendeur.