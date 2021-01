The Sinking City de retour, mais la guerre entre Frogwares et NACON continue

Déjà en conflit avec Focus Home Interactive depuis fin 2019, le studio ukrainien devenu spécialiste de Sherlock Holmes se chamaille avec l'éditeur, français également, de son jeu le plus récent qui avait disparu des boutiques en ligne. Et que revoilà.

The Sinking City est de retour sur le Microsoft Store. Retiré de la vente en ligne à la fin du mois d'août 2020, il reviendra également sur PC (Steam) et PS4 prochainement, a indiqué NACON en partageant également la décision de justice rendue en octobre dernier.

Un différend opposant NACON à FROGWARES sur l'interprétation du contrat d'édition du jeu vidéo The Sinking Cityest pendant devant les juridictions françaises depuis plusieurs mois. Dans un souci de transparence, NACON entend informer ses partenaires et ses clients qu'une première décision exécutoire a été rendue par la Cour d'appel de Paris le 28 octobre 2020.



Confirmée dans ses attentes par cet arrêt et quel que soit le temps nécessaire à la résolution définitive de ce litige, NACON poursuit son action dans la défense de ses droits et a procédé à l'exécution de cette décision de justice en demandant aux plateformes et sites de remettre en ligne le jeu The Sinking City pourque personne ne soit tenu en otage de cette situation. Il est toutefois précisé que dans la mesure où certaine(s) (re)mise(s) en ligne du jeu reste(nt) tributaire(s) du bon vouloir de Frogwares à s'exécuter, leur absence ne saurait être imputable à NACON

Le litige en question porte sur les conditions d'édition de The Sinking City. Frogwares avait expliqué cet été que NACON n'avait pas honoré ses paiements et s'était octroyé des droits inexistants sur la propriété intellectuelle de cette enquête lovecraftienne, entre autres. Le studio, affirmant ne pas avoir touché plus d'un million d'euros de royalties, avait choisi son retrait en signe de protestation.

Si la remise en vente est une bonne chose, le torchon semble continuer de brûler et les problèmes liés au contrat unissant les deux entités n'ont pas disparu. En espérant que cela n'aura pas de répercussions sur le développement d'un certain Sherlock Holmes : Chapter One, auto-édité, comme ça, pas de risque de conflit. Quoique.