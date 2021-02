Call of Duty 2021 : Un retour à la Seconde Guerre Mondiale ? La folle rumeur

Chaque année, tel un rituel bien rodé, Activision sort sur les étales de France et de Navarre un nouvel opus de la série Call of Duty. Aujourd'hui c'est une rumeur autour du prochain titre qui nous intéresses.

La rumeur provient de Twitter et d'un certain Victor__Z. Ce dernier assez connu pour ses exactitudes concernant des fuites sur la licence Call of Duty, nous parle donc plus précisément de la future version "2021" avec le tweet suivant :

Deux indices semblent ici donnés : le premier étant le marteau... et de nombreuses rumeurs font état d'un volet développé par SledgeHammer cette année. Et le second indice, c'est évidemment l'image. Aurons-nous un retour à la Seconde Guerre Mondiale ? C'est en tout cas ce que l'insider indique avec sa réponse plus qu'explicite :

Reste à avoir une officialisation de cette affirmation pour le moins catégorique. Exit la guerre moderne ou la Guerre Froide donc. Retour une nouvelle fois aux sources de la saga. D'autres rumeurs quant à elles font état... de la Guerre de Corée. Bref, tout reste encore ouvert et rien n'est encore gravé dans le marbre, mais les rumeurs se feront sans doute plus persistantes à mesure que le développement avancera.

Comme toujours donc, tout ceci est à prendre avec des pincettes de rigueur et il faudra attendre une confirmation de la part d'Activision à ce sujet pour en avoir le coeur net.