PlayStation : La boutique de produits dérivés officielle fait son arrivée en France

Il existe divers moyens d'afficher son amour pour un constructeur de consoles de jeu. L'un d'entre eux est d'aller insulter/menacer toutes les personnes perçues comme ayant un avis divergeant sur les réseaux sociaux et les forums. Un autre, plus sain mais également plus onéreux, est de se procurer des produits dérivés aux couleurs de ce constructeur, ses consoles et ses jeux. Sony vient justement de faciliter la tâche aux fans PlayStation intéressés par le second moyen.

Ouverte en Amérique du Nord en 2019, la boutique virtuelle officielle de PlayStation ouvre aujourd'hui ses portes aux clients français. PlayStation Gear Store, puisque c'est son nom, permet aux fans PlayStation français de se procurer divers produits dérivés aux couleurs de la marque PlayStation, ses consoles, mais aussi ses jeux First Party emblématiques.

Même si cette boutique en ligne ouvre tout juste ses portes, la gamme de produits mise en vente est d'ores et déjà variée. Et il y en a pour toutes les bourses. Les choses peuvent par exemple aller du Funko Pop Jin Sakai (héros de Ghost of Tsushima) à 11,50 euros à la "veste bomber matelassée PS5" à 173 euros en passant par le jeu de plateau Horizon Zero Dawn à 95 euros.

PlayStation des pieds à la tête

Pour info, le PlayStation Gear Store propose donc des produits inspirés par la marque PlayStation d'une manière générale, mais aussi plus spécifiquement par la PS5 mais aussi par les jeux suivants :

Voilà les fans PlayStation prévenus. Malheureusement pour les personnes qui suivent les consoles et jeux PlayStation depuis longtemps, le PlayStation Gear Store ne propose pour l'instant pas de produits inspirés par les vieilles gloires de la marque japonaise (un t-shirt aux couleurs de la première PlayStation mis à part).

Pour rappel, les boutiques à la gloire des constructeurs de consoles ont le vent en poupe. En effet, les joueurs Xbox français peuvent se procurer des produits aux couleurs du X de Xbox depuis un certain temps sur la version française du Microsoft Store.

Que vous inspire l'ouverture du PlayStation Gear Store ? Comptez-vous y faire des achats ? Si oui, que pensez-vous acheter ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.