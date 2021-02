Le nouveau job de Christophe Balestra, l'ancien co-président de Naughty Dog, annoncé

En mars 2017, Christophe Balestra avait annoncé à la surprise générale son intention de quitter Naughty Dog, studio dont il était co-président, après quinze ans de bons et loyaux services. Après près de quatre ans passés loin des projecteurs, le programmeur français annonce son retour. À un poste pour le moins inattendu.

La Professional Triathletes Organisation (PTO) vient d'annoncer avoir recruté Christophe Balestra au poste de Chief Technology Officer (CTO) ou directeur technique en français. D'après l'annonce officielle diffusée par la PTO, Christophe Balestra aura désormais pour mission d'intégrer les dernières innovations en matière de technologies de diffusion de compétitions sportives aux plates-formes de diffusion de la PTO.

D'après la Professional Triathletes Organisation, la diffusion des compétitions sportives est désormais portée par les nouvelles technologies et les fans de sport suivent ces mêmes compétitions de nombreuses manières différentes. Et selon Christophe Balestra, le triathlon est un sport qui génère beaucoup de statistiques et d'éléments narratifs pouvant être exploités :

Le triathlon est un sport parfaitement adaptés aux innovations en matière de technologie de diffusion d'événements sportifs. Le triathlon est porté par une énorme quantité de données et dispose des personnalités et des intrigues sportives qui, lorsqu'elles sont correctement présentées au public, créent une expérience captivante et palpitante.

Le jeu vidéo dans le rétroviseur

Le premier projet de Christophe Balestra au sein de la Professional Triathletes Organisation sera The Collins Cup, un nouveau format de course s'inspirant de la Ryder Cup au cours de laquelle seront opposée des équipes regroupant des athlètes européens, américains et internationaux.

Si ce changement de carrière de Christophe Balestra peut paraître surprenant de prime abord, il convient de rappeler que l'ancien co-président de Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) est un passionné de triathlon qui participe fréquemment à des compétitions.

Pour rappel, Christophe Balestra avait rejoint Naughty Dog au poste de programmeur senior en 2002. Il avait progressivement gravi les échelons pour finalement atteindre le poste de co-président (aux côtés d'Evan Wells) en 2007. Le français avait annoncé son départ du studio au tout début du mois de mars 2017.