Konami aurait confié Silent Hill à un développeur japonais de renom

Ces dernières, la piste d'un nouveau Silent Hill semble se matérialiser. Voire de plusieurs Silent Hill, en fait. De nouvelles déclarations et une affirmation font frétiller la licence de Konami.

Ce jeudi 18 février, un article de Games Industry a fait grand bruit. Et pour cause, dans ce papier consacré à Bloober Team, qui vient de sortir The Medium, son PDG, Piotr Babieno, a fait une révélation intéressante au regard de tout ce que l'on a pu lire et entendre ces dernières semaines. Cela concerne le prochain jeu du studio polonais, qui devrait offrir un peu d'action.

En fait, nous travaillons depuis plus d'un an sur un autre projet de jeu, une autre licence horrifique, et nous le faisons avec un éditeur de jeux très connu. Je ne peux pas vous dire qui. Je ne peux pas vous dire quel est le projet, mais je suis presque sûr que lorsque les gens se rendront compte que nous travaillons dessus, ils seront très enthousiastes.

Étant donné la collaboration récente avec Akira Yamaoka, compositeur dont le nom reste accroché à Silent Hill comme une moule à son rocher, et le fait qu'il ait suggéré plancher sur un jeu "dont on espère entendre parler", le raccourci est facile.

Big in Japan

Nos confrères de Video Games Chronicle ont eu un autre son de cloche. Selon le site britannique, Konami a confié le développement d'un projet Silent Hill à un développeur japonais de renom, l'annonce devant avoir lieu cet été - fenêtre qui colle avec ce que Yamaoka avait dit dans l'interview aujourd'hui effacée.

Les sources du journaliste Andy Robinson expliquent ne pas savoir si Bloober Team travaille également sur un autre jeu lié à la licence. Mais cela pourrait concorder avec les rumeurs faisant état de deux jeux, deux reboots. Un au Japon, l'autre en Occident ? Avec Keiichiro Toyama et Bokeh Game Studio ? Hideo Kojima de retour dans un climat apaisé grâce à Sony ? Tant de questions. Quoi qu'il en soit, selon nos informations, Konami a bien de nouveaux jeux de certaines de ses plus célèbres licences, en développement. Patience, donc.