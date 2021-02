Konami nie avoir demandé la suppression de la dernière interview d'Akira Yamaoka

La semaine passée, une interview pleine d'espoir donnée par le compositeur historique - et producteur à plusieurs reprises - de Silent Hill faisait grand bruit. Et disparaissait rapidement. Mais à cause de qui, de quoi ? Le mystère reste entier.

L'entretien avec Al Hub était passionnant et plaisant à regarder. Et très intriguant, de par ces quelques mots lâchés par Akira Yamaoka lorsqu'il lui était demandé s'il avait un nouveau jeu en projet :

Je crois que vous aurez droit à une annonce cet été, et je pense que c'est ce dont vous espérez entendre parler.

Il n'était pas difficile, en entendant cela, de se faire des films et d'imaginer qu'il parlait d'un revival de Silent Hill. Mais sûrement parce que cette interprétation, logique, a commencé à pulluler à de multiples reprises sur l'Internet moderne, l'interviewer a passé la vidéo en privé puis expliqué sur Twitter :

We thank you for your support which contributed to the spread of the interview that we published yesterday with Akira Yamaoka around the world.

We were asked to remove the clip, and it has been removed.

We apologize

