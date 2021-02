Nintendo Direct : Tales from the Borderlands prend date sur Switch

Le Nintendo Direct d'hier soir fut l'occasion de voir revenir un jeu d'entre les morts à savoir Tales From The Borderlands qui avait disparu des radars suite à la fermeture du studio Telltale.

Les fans de Borderlands et des jeux Telltale seront ravis d'apprendre que Tales From The Borderlands aura droit à une sortie sur Nintendo Switch le 24 mars 2021. Avec évidemment la saison entière qui regroupe donc les 5 épisodes.

Dans ce titre on incarne notamment Rhys, un employé qui rêve de prendre la place de Beau Jack à la tête de la société Hyperion mais aussi Fiona, une arnaqueuse qui arrive à se sortir des situations les plus extrêmes.

On est notamment amené à traverser les planètes Pandore et Hélios avec au passage de nombreux clins d'oeil à la fameuse saga de FPS. Bref, cette création Telltale n'a pas encore dit son dernier mot, et cela même plus de 6 ans après sa sortie initiale.