Trials of Mana : Le remake 3D atteint le million d'exemplaires, toutes versions confondues

Il y a seulement quelques jours, Square Enix dévoilait des résultats financiers très positifs, portés par le succès de Final Fantasy VII Remake. Histoire d'enfoncer le clou, le roi du J-RPG rappelle aujourd'hui que le pouvoir de la nostalgie permet de soulever des montagnes... et d'amasser un juteux trésor de guerre.

À voir aussi : "Je veux que la série des Mana puisse durer dans le temps" : Notre interview des producteurs de Trials of Mana

Resté exclusif à l'archipel nippon durant plusieurs décennies, le troisième épisode de la série des Mana entamait récemment une nouvelle carrière : après avoir été traduit pour la première fois en 2019 via la compilation rétro Collection of Mana, l'action-RPG de 1995 passait l'an dernier par la case du remake en trois dimensions, et fait les affaires de Square Enix.

Mana militari

L'éditeur annonce aujourd'hui avoir écoulé un million d'exemplaires de Trials of Mana, en cumulant les versions physiques et numériques, un joli score pour un titre resté trop longtemps inaccessible. Celui qu'il ne faut plus appeler Seiken Densetsu 3 permettra-t-il de relancer la série d'action-RPG, comme l'exprimaient récemment les producteurs Masaru Oyamada et Shinichi Tatsuke ? Le dernier épisode inédit, le free-to-play mobile Rise of Mana, remonte tout de même à 2014...

Square Enix profite ainsi de l'occasion pour respecter la tradition, et dévoiler une illustration exclusive (disponible dans notre galerie d'images) des nombreux protagonistes de cette aventure multiple, désormais pleins aux as, non sans rappeler l'existence d'une version 1.1.0 qui ajoutait, entre autres, un mode de difficulté "No Future", comme pour conjurer le sort...

Pour ceux qui auraient envie de se faire rosser, rappelons que Trials of Mana est disponible sur PC, PS4 et Switch.