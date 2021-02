Mortal Kombat : La bande-annonce du film est là, les bras de Jax en tombent

Warner Bros. avait annoncé que la toute première bande-annonce de la nouvelle adaptation cinématographique de Mortal Kombat tomberait aujourd'hui a 18h. Une fuite plus tôt ce matin venue de Russie a poussé le studio américain à accélérer les choses. Il est donc désormais temps de découvrir ce que donne en mouvement le film de 2021.

Warner Bros. vient donc de mettre en ligne la première bande-annonce du nouveau film Mortal Kombat. Et comme on pouvait s'y attendre, il est question de combats à mort, de sang et de Fatalities (qui sont montrées mais pas explicitement mentionnées). Cette nouvelle adaptation ne fait pas suite aux précédents films ou aux jeux et se veut être une réécriture de la trame originale du jeu imaginée par Ed Boon et John Tobias.

Réalisé par l'australien Simon McQuoid (dont c'est le premier film), Mortal Kombat met en scène Cole Young, un combattant de MMA créé pour l'occasion. Ce dernier est pourchassé par l'assassin Sub-Zero à la demande de l'Empereur Shang et pour des raisons qui lui échappent. Il va rapidement faire la connaissance de Sonya Blade, qui va le mettre au parfum, ainsi que de Jax, Raiden, Kung Lao, Liu Kang et Kano. Ensemble, ils devront représenter les forces de la Terre dans un affrontement à mort les opposant à des ennemis venus de l'Outworld.

Johnny Cage aux abonnés absents

Outre les références implicites aux Fatalities, cette bande-annonce contient nombre de références et autres clins d'oeil à Mortal Kombat et sa mythologie. En plus de l'apparition de Goro, il est également possible de voir à l'écran une statue de Shao Khan et d'entendre quelques notes rappelant le mythique thème musical du premier film Mortal Kombat de 1995 (qui a inspiré du DLC récent de Mortal Kombat 11).

Aux États-Unis, Mortal Kombat sortira simultanément au cinéma et sur HBO Max le 16 avril prochain. En France, la situation sanitaire actuelle fait qu'on ne sait pas encore exactement quand le film sera projeté en salles.

Que pensez-vous de cette première bande-annonce ? Le ton très premier degré vous convient-il ? Ou préfériez-vous le côté nanar assumé du film de 1995 ? Comptez-vous donner sa chance à ce film ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.