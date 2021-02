Tales from the Borderlands se relance en vidéo

On l'avait appris il y a une semaine : l'un des meilleurs jeux d'aventure de "l'ancien" Telltale, tristement dispau des boutiques en ligne, allait revenir. Allait ? Non, il est en fait déjà de retour !

Tales from the Borderlands est à nouveau en vente sur PS4 (19,99 euros), Xbox One (19,99 euros) et PC (Steam à 19,99 euros, Epic Games Store à 15,99 euros). Toute la première (et unique) saison se trouve à nouveau à portée des curieux qui pleuraient sa disparition en 2019.

Tales from the Borderlands, acclamé par la critique, est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam et, pour la première fois, sur l'Epic Games Store. Tales from the Borderlands est également jouable sur Xbox Series X / S et PlayStation 5 via la rétrocompatibilité.



Initialement publié sous la forme d'une série de cinq épisodes entre novembre 2014 et octobre 2015, Tales from the Borderlands est un jeu d'aventure narratif axé sur le choix qui se déroule entre les événements de Borderlands 2 et Borderlands 3. Découvrez cette histoire du point de vue de deux protagonistes, réunis dans un partenariat improbable alors qu'ils tentent de récupérer une montagne d'argent que chacun croit être la sienne...

Si vous appréciez l'univers de Borderlands et que vous avez besoin de vous dérider durant la période ô combien sombre que nous traversons, vous pouvez nous croire : impossible d'être déçu(e) par le casting, l'histoire et la mise en scène - ah, l'intro de l'épisode 4 et la fusillade façon Spaced ! Sauf si vous avez une affection particulière pour la grossièreté de la série de Gearbox.