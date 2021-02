Rainbow Six Siege : Nouvel opérateur Flores, battle pass, refonte graphique... les nouveautés de la saison Crimson Heist

La saison de Crimson Heist va lancer la sixième année de Rainbow Six Siege, avec le déclenchement d'une série de changements plus ou moins importants tout au long de l'année 2021.

Pendant le panel d'anniversaire de Rainbow Six Siege, Ubisoft a annoncé tous les changements faits pour les joueurs dans la première saison de 2021, appelée Crimson Heist. Comme toujours, l'éditeur français ne se contentera pas d'amener des nouveautés de gameplay pour plaire à la communauté hardcore, mais sa partie casual et les nouveaux joueurs ne seront pas laissés de côté.

Un nouvel attaquant argentin : Flores

La vitrine de cette saison, c'est évidemment son nouvel opérateur. Flores est un personnage argentin qui sera dans les équipes attaquantes. Son gadget lui servira à faire des brèches dans la carte, ou selon la situation, à infliger des dégâts, voire éliminer des adversaires : il pourra être utilisé de façon versatile, mais il faudra prendre le coup de main pour le maîtriser.

Le gadget de Flores se nomme le RCE-Ratero 101. Il se déploie à ses pieds, puis entame une route qu'il ne peut stopper, jusqu'à la fin d'un compte à rebours ou un déclenchement télécommandé. Il ne peut ni s'arrêter, ni reculer, contrairement aux drones normaux.

Quand sa détonation est activée, il explose après un délai de 3 secondes sur la structure la plus proche de lui : un mur, un gadget ou encore un personnage. Et quand sa détonation sera activée, il ne pourra plus être détruit. Selon Ubisoft, le gadget peut être utilisé pour contrôler une zone, ouvrir des brèches simples, et agir de la backline.

Et non, ses lunettes originales n'ont aucune valeur de gameplay. Voici son équipement :

Arme principale : AR33 (fusil d'assaut) ou SR-25 (fusil de tir)

Arme secondaire : GSH-18 (pistolet)

Grenade d'étourdissement (flash) ou Claymore

Flores sera le seul personnage à faire son arrivée avec la nouvelle saison : depuis l'année dernière, Ubisoft a ralenti le rythme de sortie de nouveaux personnages en passant à 2 par saison à un seul.

Une nouvelle arme secondaire anti-pièges

La Gonne-6 pourrait bien faire une arrivée fracassante dans la meta de la saison Crimson Heist, en particulier à haut niveau. Cette arme secondaire est puissante, mais doit être utilisée avec parcimonie : elle ne possède qu'une seule munition. La Gonne-6 lance un projectile qui détruit les pièges et gadgets dans un certain rayon. Elle peut être utilisée par quelques attaquants, ce qui donnera à ses opérateurs une raison de plus d'être sélectionnés.

Pour Ubisoft, l'objectif principal de cette nouvelle arme est de rendre les fins de rounds plus dynamiques en offrant une solution "de dernier recours" pour des ultimes assauts. Elle arrivera avec le lancement de Crimson Heist.

Refonte de Frontière et autres changements

Comme à chaque saison, une carte passe dans le viseur d'Ubisoft pour être complètement refondue, ce qui lui offre un second souffle à la fois en termes de gameplay et de graphismes. Cette fois, c'est Frontière (Border) qui y passe : des changements stratégiques permettront plus de rotations avec un deuxième étage particulièrement chamboulé, et les nuisances sonores seront enlevées (bruits d'hélicoptère et voix). Si cela devrait rendre les parties sur cette carte plus intéressantes, les amoureux du chaos de cette carte devront s'habituer à sa nouvelle version.

Beaucoup de changements à venir en 2021

En plus de dévoiler le contenu de la prochaine saison dans son panel, Ubisoft a aussi montré sa roadmap pour l'année 2021, et comme d'habitude, elle est plus que remplie. Comme pour l'année dernière, les priorités sont à la fois de solidifier les bases et d'améliorer l'expérience de joueurs. L'éternel équilibre entre satisfaction de leur noyau de communauté et plus d'accessibilité pour de nouveaux joueurs sera aussi prioritaire.

En plus d'une refonte graphique pour moderniser son identité, Rainbow Six Siege accueillera des changements majeurs de gameplay pour le rendre plus intense, une tendance qui se renforce de plus en plus dans les jeux de tir. Pour ce faire, les joueurs pourront désormais ajuster leur équipement pendant la phase de préparation en identifiant les adversaires, et l'activité des joueurs "post-mortem" sera renforcée ; ils pourront donc contrôler les gadgets en plus des caméras après leur mort.

D'un autre côté, solidifier les bases signifie continuer le combat infini contre les tricheurs et les joueurs toxiques, avec notamment l'introduction d'un mode Streamer leur permettant de cacher leur identité en jeu, ainsi que la mise en service de meilleurs serveurs et une interface utilisateur complètement revisitée pour la rendre plus claire et intuitive.

La saison Crimson Heist débarquera sur Rainbow Six Siege le 16 mars.