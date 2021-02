Rainbow Six Siege : Deux skins créés par Ikumi Nakamura et un crossover avec Resident Evil annoncés

En plus de ces deux crossovers inattendus, le jeu d'Ubisoft fera une collaboration avec Rick & Morty au cours de l'année.

Ubisoft a annoncé dans son panel d'anniversaire de Rainbow Six Siege la création d'une ligne de skins inattendue créés en collaboration avec Ikumi Nakamura, disponibles le 2 mars prochain. Dans une vidéo, l'histoire de la collaboration a été présentée, Ikumi affirmant être fan de la licence et avoir profité d'un voyage à Montréal pour entamer une collaboration avec l'équipe d'Ubisoft sur le jeu. Elle s'est chargée du design et de l'univers d'une série de skins, tous liés par un même thème, mais avec chacun une identité forte.

Pour ce qui est de l'inspiration de cette ligne de skins, Ikumi explique avoir voulu respecter le style d'horreur pour lequel elle est connue, tout en s'inspirant de la face "fantasmagorique" de la ville de Tokyo.

Ikumi Nakamura a dernièrement fait parler d'elle pour ses années passées en tant que directrice de création du jeu d'horreur Ghostwire : Tokyo, qu'elle a présenté dans une conférence de l'E3 devenue immémorable. Mais au cours de ses nombreuses années d'expérience, elle a également travaillé chez Capcom sur le célèbre jeu Okami, puis sur Bayonetta en rejoignant PlatinumGames. Elle a aussi été artiste principale de The Evil Within 1 et 2, jeux développés par le studio Tango Gameworks qui prépare la sortie de Ghostwire : Tokyo.

En plus de cette collaboration inattendue, Ubisoft a annoncé l'arrivée de deux skins en crossover avec Resident Evil, dont un dédié à la déjà célèbre Jill Valentine qui transformera Zofia, et un partenariat avec la série Rick et Morty au cours de l'année.