Call of Duty Cold War & Warzone : Nouvelle map, armes, date de sortie... La Saison 2 se dévoile

Activision a mis en ligne la bande-annonce pour la saison 2 de Call of Duty Black Ops Cold War et Warzone. Le célèbre Battle Royale souhaite oublier Verdansk et ainsi changer son aire de jeu pour offrir davantage de verdure.

Exit donc Verdansk, place au Laos et à la jungle tout aussi impitoyable que l'était la célèbre map des saisons précédentes. Cette mise à jour pour Call of Duty Warzone et Black Ops Cold War devrait apporter son lot de nouveautés. De nouvelles maps multijoueur, de nouvelles armes et évidemment des ajouts inédits sur le Battle Royale.

Bien entendu, Activision n'oublie pas l'histoire concernant cette saison 2 pour agrémenter la mythologie de son jeu. Voici ce à quoi il faut s'attendre :

Après l'attaque de The Pines, Adler a été pris en otage. Les renseignements conduisent en Asie du Sud-Est, où Naga, un agent de Perseus, a distribué le gaz mortel Nova 6 par l'intermédiaire d'un vaste réseau de cartel. Dans la Saison 2, dirigez-vous vers une forteresse dans la jungle du Laos pour contre-attaquer, libérer Adler et mener le combat.

Comme le mentionne nos confrères de CharlieIntel, de nouveaux opérateurs feront leurs apparitions, dont celui masqué que l'on aperçoit dans le trailer. De nouvelles armes devraient faire leurs apparitions comme le mini-gun, l'arbalète, la Galil ou encore une nouvelle SMG.

Dans tous les cas, il faudra patienter jusqu'au 25 février prochain pour en avoir le coeur net. Cette nouvelle mise à jour devrait arriver sur PC,PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.