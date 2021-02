Plants vs. Zombies La Bataille de Neighborville Edition Intégrale a une date de sortie sur Switch

Lors du Nintendo Direct d'hier soir, un titre n'est pas passé inaperçu, puisqu'il s'agit de Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville qui arrivera sur Nintendo Switch dès le mois prochain. De qoi se défouler come jamais et reforester le monde ?

À voir aussi : Nintendo Direct : Mario Golf Super Rush arrive sur Switch cet été

Chargez les canons à jus et préparez-vous au combat ! PopCap Vancouver, un studio d'Electronic Arts a en effet annoncé hier soir la sortie de son jeu de tir le plus loufoque jamais sorti sur Terre sur Nintendo Switch, précisément pour le 19 mars prochain.

Avec Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville Édition Intégrale, vous pourrez saluer comme il se doit l'arrivée de nouveaux joueurs à Neighborville, théâtre d'une guerre permanente entre plantes et morts-vivants. Le titre, TPS Multi fort étrange de prime abord, vous permettra en effet de débloquer directement tous les personnages et contenus des éditions standards PlayStation, Xbox et PC, ainsi que le contenu post-lancement, en jouant en ligne ou hors ligne.

Missions replantation

Dans Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale, le but est toujours d'accomplir des missions fort loufoques et de vaincre des boss plus chelous les uns que les autres, dans le but de glaner des médailles et débloquer des tenues. Dans cette édition ramenarde, les joueurs auront aussi accès à 23 personnages entièrement personnalisables, dont une classe Jeu d'équipe pour chaque faction, et à "tous les objets cosmétiques déjà sortis, tous disponibles une fois débloqués dans le jeu, sans boutique ni devise premium".

Il est évidemment possible de jouer hors ligne, en groupe avec un maximum de trois amis ou dans des parties multijoueur 8 v 8.

Co-développé avec QLOC S.A., Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale sera disponible sur Nintendo Switch le 19 mars pour 39,99 € et est le premier jeu développé avec le moteur Frostbite à sortir sur cette plateforme.