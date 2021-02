PS5 : Un fabricant de plaques latérales dévoile nouvelles couleurs et plaques définitives

La course à la mise en vente de plaques de couleur permettant de changer l'apparence de la PS5 continue. Non content de déjà proposer des plaques noires, un des accessoiristes sur le coup s'apprête déjà à expédier des plaques dans deux autres couleurs.

À lire aussi : PS5 : Sony avoue qu'il est "difficile" pour lui d'accroître la production de consoles

Loin des provocations proférées par des accessoiristes qui invitent Sony a les attaquer en justice pour tenter de les empêcher de vendre leurs plaques interchangeables pour PS5 (après tout, ça fait parler), la société Game Armor continue son petit bonhomme de chemin et vient de lancer les expéditions de ses plaques PS5 "Classic Black."

Non content de proposer ce produit, le revendeur a d'ores et déjà annoncé son intention d'expédier des plaques "Parker Red" et "Astro Blue" au plus tard à partir du mois de mars prochain. Et comme pour les plaques noires, il n'est pas ici question de concepts de produits en images de synthèse.

En effet, Game Armor a d'ores et déjà en sa possession des exemplaires définitifs de ses plaques. Des photos de ces plaques rouges, bleues, mais aussi noires sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

De la place pour tout le monde ?

Pour info, le jeu de deux plaques nécessaire pour changer la couleur de la PS5 est vendu par Game Armor au prix (hors frais de port et éventuels frais de douane) de 35 dollars, soit environ 29 euros.

Plus le temps passe, plus les polémiques liées aux annonces faites par les différents accessoiristes pressés de se positionner (et parfois maladroits dans leur manière de procéder) laissent leur place à l'annonce et la vente de produits bien réels. Il ne serait en tout cas pas surprenant que des revendeurs français se mettent rapidement à proposer de tels accessoires à leur tour.

Que pensez-vous de ces nouvelles plaques ? Pourriez-vous envisager de vous en procurer ? Si oui, sur quelle couleur se porterait votre choix ? Préférez-vous attendre que Sony se mette à vendre des plaques officielles ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.